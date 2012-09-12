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Dünya

Obama: ABD-Libya bağları kopmayacak

Büyükelçi Stevens'a yapılan saldırıyı korkunç olarak isimlendiren Obama Stevens'ı Libya devriminde halka destek olan ve onları cesaretlendiren örnek bir kişi olarak tanımladı

12 Eylül 2012 22:32

ABD Başkanı Barrack Obama Libya'da öldürülen Büyükelçi ve Amerikan Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı üzerine açıklama yaptı.

Bütün dünya ülkelerini bu tarz saldırılara karşı beraber karşı durmaya çağıran Obama bütün dünyada Amerikan yetkililerinin güvenlikleri için tüm güçlerini kullanacaklarını belirtti.
 
Libyanın özgürleşmesi için büyük çalışmalar yürüttüğünü söylediği Büyükelçi Stevens'ı öldürenlerin yargı önüne çıkarılması için Libyalı yetkililerle beraber çalışacaklarını ifade eden Obama saldırı nedeniyle Libya ve ABD arasındaki bağların zayıflamayacağını da ifade etti.
 

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