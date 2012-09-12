Obama: ABD-Libya bağları kopmayacak

ABD Başkanı Barrack Obama Libya'da öldürülen Büyükelçi ve Amerikan Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı üzerine açıklama yaptı.

Bütün dünya ülkelerini bu tarz saldırılara karşı beraber karşı durmaya çağıran Obama bütün dünyada Amerikan yetkililerinin güvenlikleri için tüm güçlerini kullanacaklarını belirtti.

Libyanın özgürleşmesi için büyük çalışmalar yürüttüğünü söylediği Büyükelçi Stevens'ı öldürenlerin yargı önüne çıkarılması için Libyalı yetkililerle beraber çalışacaklarını ifade eden Obama saldırı nedeniyle Libya ve ABD arasındaki bağların zayıflamayacağını da ifade etti.