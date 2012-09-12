Libya, ABD halkından ve dünyadan özür diledi

ABD'nin Libya'nın Bingazi şehrinde bulunan konsolosluğuna düzenlenen saldırıda, ABD Büyükelçisi J. Christopher Stevens ve üç büyükelçilik çalışanı hayatını kaybetti. Libya hükümeti, "Amerikan halkından ve tüm dünyadan" özür dilerken, Stevens'ın havasızlıktan boğulduğu belirtildi.

Büyükelçi Stevens ve elçilik çalışanlarının, öfkeli Libyalıların, İslam'a hakaret içerdiği iddia edilen bir filmi protesto etmek için dün gece Bingazi'deki ABD Konsolosluğu'na gerçekleştirdiği saldırı sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Stevens'ı tedavi eden Libyalı doktor, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ABD'li Büyükelçi'nin, saldırganların çıkardığı yangının neden olduğu dumandan boğularak öldüğünü söyledi. Doktor Ziyad Ebu Zeyid, Libyalılar tarafından Bingazi Tıp Merkezi'ne getirilen Stevens'ı hayata döndürmek için 1.5 saat uğraştığını ama başaramadığını belirtti.

AFP haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, ağır yaralı olarak binadan taşınan Büyükelçi Stevens'ın vücudunda yanıklar olduğu gözlenmişti.

Stevens'ın bu görüntüleri yaralı olarak hastaneye taşınırken çekildi.

İkisi vurularak öldürüldü

Libya'da ve Mısır'daki Selefiler, ABD'de yaşayan İsrail doğumlu bir Yahudi olan Sam Bacile tarafından çekilen ve Hz. Muhammed ile İslam'a hakaret ifadeleri içerdiği belirtilen bir kısa filmi protesto etmek için Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'ne saldırmış, Bingazi'de de konsolosluk binasını ateşe vermişti.

Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Venis el Şerif, konsolosluk binasına yönelik saldırının ardından ABD'li personelin güvenli bir eve götürüldüğünü ancak bu evin "her nasılsa militanlar tarafından bulunduğunu" söyledi.

Şerif, öldürülen ABD'lilerden ikisinin, evdekilerin Amerikan askerlerince tahliye edilmeye çalışılması sırasında çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.