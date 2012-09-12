T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya, ABD halkından ve dünyadan özür diledi

Stevens'ı tedavi eden Libyalı doktor, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ABD'li Büyükelçi'nin, saldırganların çıkardığı yangının neden olduğu dumandan boğularak öldüğünü söyledi

12 Eylül 2012 21:36

ABD'nin Libya'nın Bingazi şehrinde bulunan konsolosluğuna düzenlenen saldırıda, ABD Büyükelçisi J. Christopher Stevens ve üç büyükelçilik çalışanı hayatını kaybetti. Libya hükümeti, "Amerikan halkından ve tüm dünyadan" özür dilerken, Stevens'ın havasızlıktan boğulduğu belirtildi.

Büyükelçi Stevens ve elçilik çalışanlarının, öfkeli Libyalıların, İslam'a hakaret içerdiği iddia edilen bir filmi protesto etmek için dün gece Bingazi'deki ABD Konsolosluğu'na gerçekleştirdiği saldırı sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Stevens'ı tedavi eden Libyalı doktor, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ABD'li Büyükelçi'nin, saldırganların çıkardığı yangının neden olduğu dumandan boğularak öldüğünü söyledi. Doktor Ziyad Ebu Zeyid, Libyalılar tarafından Bingazi Tıp Merkezi'ne getirilen Stevens'ı hayata döndürmek için 1.5 saat uğraştığını ama başaramadığını belirtti.

AFP haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, ağır yaralı olarak binadan taşınan Büyükelçi Stevens'ın vücudunda yanıklar olduğu gözlenmişti.

Stevens'ın bu görüntüleri yaralı olarak hastaneye taşınırken çekildi.

 

İkisi vurularak öldürüldü

 

Libya'da ve Mısır'daki Selefiler, ABD'de yaşayan İsrail doğumlu bir Yahudi olan Sam Bacile tarafından çekilen ve Hz. Muhammed ile İslam'a hakaret ifadeleri içerdiği belirtilen bir kısa filmi protesto etmek için Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'ne saldırmış, Bingazi'de de konsolosluk binasını ateşe vermişti.

Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Venis el Şerif, konsolosluk binasına yönelik saldırının ardından ABD'li personelin güvenli bir eve götürüldüğünü ancak bu evin "her nasılsa militanlar tarafından bulunduğunu" söyledi.

Şerif, öldürülen ABD'lilerden ikisinin, evdekilerin Amerikan askerlerince tahliye edilmeye çalışılması sırasında çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

 

ETİKETLER

libyaabdli büyükelçisaldırı

İlgili Haberler

ABD'nin Libya Büyükelçisi öldürüldü!

Reuters, ABD'nin Bingazi'deki konsolosluğuna düzenlenen saldırıda ABD Büyükelçisi'nin ve üç büyükelçilik çalışanının öldüğünü duyurdu

Hillary Clinton: Özgürleştirdiğimiz bir ülkede bu saldırı nasıl olabilir!..

"Stevens Ortadoğu'ya aşıktı" diyen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya'daki devrim sırasında, Stevens'ı Bingazi'ye devrime yardımcı olması için kendisinin gönderdiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24