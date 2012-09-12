Hillary Clinton: Özgürleştirdiğimiz bir ülkede bu saldırı nasıl olabilir!..

ABD'nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens'ın Bingazi'de öldürülmesi sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Bu gözü dönmüş şiddeti kınıyoruz. Özgürleştirdiğimiz bir ülkede bu nasıl olabilir" dedi. ABD Başkanı Obama da, saldırganların adalete teslim edilerek, yargılanacağını söyledi.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, Bingazi’deki elçilik binasına düzenlenen roket saldırısında ABD’nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens ve diğer üç elçilik yetkilisi hayatını kaybetti.

Saldırıdan küçük bir cani grubun sorumlu olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Clinton, ABD Büyükelçisi'nin daha iyi bir Libya'nın kurulması için canını verdiğini belirtti.

Bu saldırının 11 Eylül'ün yıldönümünde olmasını da çok üzücü bulduğunu söyleyen Clinton, "Her yıl bu tarihte biz işimizin hala bitmediğini görüyoruz. Böyle bir şiddet dini korumanın yolu olamaz. Bu olayın hiçbir gerekçesi olamaz" şeklinde konuştu.

'Özgür ve istikrarlı bir Libya ABD'nin çıkarına'

ABD-Libya dostluğunun bu saldırıdan etkilenmeyeceğini dile getiren Clinton, özgür, istikrarlı bir Libya'nın ABD'nin çıkarına olduğunu belirtti.

‘Failler adalete teslim edilecek’

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Cliton'ından sonra bir açıklama da ABD Başkanı Barack Obama'dan geldi. "Saldırıyı mümkün olan en sert şekilde kınıyoruz" diyen ABD Başkanı Obama, "Saldırının failleri adalete teslim edilecek ve yargılanacak ancak asla affedilmeyeceklerdir" dedi.

'Stevens'ı Libya halkı hastaneye kaldırdı'

Libyalı liderlerin saldırıyı kınayan açıklamalar yaptığını, Libya halkının Büyükelçi Stevens'ı yaralı olarak hastaneye kaldırdığını hatırlatan Obama, "Stevens devrim sırasında Bingazi de görev yaptı. Libya'nın yeniden inşası konusunda onlara yardımcı oldu. Bu genç demokrasiye destek sağladı. Kendisinin bilgi ve deneyimine çok ihtiyacımız vardı. Pek çok diplomat onun ayak izlerini takip etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Libya: Masum insanlar hedef alınmamalı

Libya Başbakanı Abdurrahim el-Kib ve Libya Milli Genel Kongre (MGK) Başkanı Muhammed el-Mugaryef de, ABD'nin Libya Büyükelçisinin Bingazi'de dün gerçekleştirilen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve beraberindeki heyette bulunan üç kişinin Bingazi'de dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bingazi'de dün gerçekleştirilen saldırının İslam dini ve Libya'nın toplumsal değerleriyle uyuşmadığını belirten Mugaryef, ''Hz. Muhammed'in şahsına ve inancımıza yönelik hakaret içeren her türlü hareketi kınıyoruz. Ancak her ne şart altında olursa şiddetin bir yöntem olarak benimsenmesini ve masum insanların hedef alınmasını doğru bulmuyoruz'' dedi.

Basın toplantısında hazır bulunan Libya Başbakanı El Kib de, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği yönündeki soruları cevapsız bıraktı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten El Kib, nihai sonucu yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.