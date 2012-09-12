ABD'nin Libya Büyükelçisi öldürüldü!

ABD’nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens Bingazi’de düzenlenen saldırıda öldürüldü. Saldırıda üç elçilik çalışanının da hayatını kaybettiği belirtildi.



ABD'nin Libya Büyükelçisi Bingazide düzenlenen saldırıda öldürüldü. Reuters, üç elçilik çalışanının da hayatını kaybettiği saldırının görüntülerini yayınladı.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, Bingazi’deki elçilik binasına düzenlenen roket saldırısında ABD’nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens ve diğer üç elçilik yetkilisi hayatını kaybetti.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın haberine göre, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD elçilik binasına düzenlenen roket saldırısında ABD’nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens ve diğer üç elçilik yetkilisi hayatını kaybetti. ABD ise, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Vanis el Şerif, Stevens ve diğer üç yetkilinin öldüğünü doğruladı.

Libyalı yetkililer, dün gece elçiliğe düzenlenen saldırı sonucunda büyükelçinin öldüğünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Bingazi’deki elçilik binasının militanlar tarafından saldırıya uğradığını ve Libyalı yetkililerle elçiliği koruma altına almaya çalıştıklarını” söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, elçilik binası çevresinde yaşanan çatışmalarda bir elçilik çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini vermişti. Bakanlık, elçilik etrafındaki yolların kapatıldığını binanın güvenlik kordonuna alındığını belirtti.



Aracı roketle vuruldu



Libyalı yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, ABD büyükelçisi Stevens ve diğer üç çalışanın, Stevens'ın aracına roket isabet etmesi sonucu öldüğünü belirtti. Yetkililer, Reuters’a verdikleri bilgide, “ABD’nin Libya Büyükelçisi ve üç elçilik çalışanı, militanların düzenlediği roket saldırısında hayatını kaybetti” ifadesini kullandı. Stevens'ın kısa bir süreliğine Bingazi'de bulunduğu öğrenildi.

ABD'nin başkent Trablus'taki elçiliğindeki yetkililer ise ölümler hakkında kesin bir açıklama yapmadı ve sadece bir elçilik yetkilisinin hayatını kaybettiğine dair bilgileri olduğunu söyledi.

Bingazi'deki elçiliğe düzenlenen saldırı, Mısır'ın başkenti Kahire'deki ABD elçiliğinde düzenlenen eylemi takip etti. Militanların, el yapımı bombalar atarak elçiliğin etrafında yangın çıkardığı ve binanın kısa sürede alevler arasında kaldığı belirtildi. Libyalı güvenlik güçleri ağır ateş altında geri çekilmek zorunda kaldı.

Stevens'ın, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine araçla daha güvenli bir noktaya gitmek için yola çıktığı ancak bu esnada aracının roketle vurulduğu belirtildi. Libyalı yetkililer, ABD'nin bugün bir helikopter göndererek büyükelçinin naaşını alacağını, ilk önce Trablus'a ardından da ABD'ye götüreceğini söyledi.



twitter'dan kınama



Libya'nın Başbakan Yardımcısı Mustafa Ebu Şakur, ABD Büyükelçisi Christopher Stevens'ın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıyı Twitter üzerinden kınadı.

Ebu Şakur, "ABD elçiliğine düzenlenen ve Stevens ile üç diğer yetkilinin ölümüyle sonuçlanan korkakça saldırıyı kınadığını" ifade etti.

Papa, ABD'li büyükelçinin ölümünün ardından bir açıklama yayımlayarak, Ortadoğu'da barış çağrısı yaptı ve "meşru farklılıklara saygı gösterilmesini" istedi.



Film öfkesi



Bingazi’deki saldırının, Müslüman dünyasında öfkeye neden olan İsrailli yapımcı Sam Bacile’nin filminden kaynaklandığı düşünülüyor. Dün, 11 Eylül saldırılarının 11’inci yıldönümnde, Mısır’daki Selefiler Kahire’deki ABD büyükelçiliğine saldırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dün yaşanan saldırının ardından, “Bazıları yapılan bu ahlaksız saldırıyı internette yayımlanan tahrik edici videonun karşılığı olarak kabul ediyor... ABD, her türlü dini inanca leke sürmeye çalışan eylemden acı duyar” ifadesini kullandı.

Müslümanlar arasında öfkeye neden olan video, Müslüman karşıtı Mısırlı Hıristiyan Morris Sadek tarafından internette yayıldı. AP haber ajansına telefonla açıklama yapan Sadek, İslam’ı “kanser” olarak tanımlarken, "Innocence of Muslims" adlı filmin provokatif bir politik açıklama olduğunu ifade etti. İsrailli 56 yaşındaki yapımcı Bacile ise yaşananlardan üzgün olduğunu ifade ederek, “Elçilik saldırısı için üzgünüm. Bu kadar büyük bir öfke doğacağını tahmin etmiyordum” dedi.



Kahire'de ortalık karıştı



İnternette yayımlanan amatör filmin ardından, dün birçoğunu Selefi hareketine bağlı üç bin kişi Kahire’deki ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Birçok protestocu elçiliğin duvarına çıkmaya çalışırken, ABD bayrağı indirildi ve yerine siyah bir bayrak çekildi.

El Cezire muhabiri Sherine Tadros, protestocuların sloganlar atarak İslam karşıtı filmin yayımdan kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.