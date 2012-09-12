Hz. Muhammed'e 'hakaret' halkı sokağa döktü

Bir Amerikan filminin Peygamber Hz. Muhammed'i aşağıladığı iddiasıyla Mısır'da sokağa dökülen göstericiler başkent Kahire'deki Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğinin duvarını aşıp bayrağını yaktı.

Protestocular, ABD'de yaşayan bir grup Kıpti tarafından çekilen ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren sinema filmine tepki göstermek için ABD'nin Kahire Büyükelçiliği önünde toplandı.

Eylemcilerden biri elçilik binasına tırmanarak Amerikan bayrağını indirdi. Kıptiler aleyhine slogan atan eylemciler, ABD bayrağını da yaktı.

Mısır'daki Hristiyan aktivistler de filmin gösterimin durdurulması için ABD elçiliği önünde yapılan eyleme destek verdiğini belirtti.

Kıpti devleti kurucuları sayılan Moris Sadık, Asamet Zagleme başta olmak üzere ABD'de yaşayan Mısırlı Hristiyanlar ve daha önce Kur'an yakma eylemiyle gündeme gelen ABD'li Rahip Terry Jones, filmin bugün gösterime gireceğini açıklamıştı.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliği, filmi, "Dini kışkırtma" olarak nitelendirerek kınamıştı.