O tekmeyi atan müşavire rapor veren doktor bulundu

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Soma’da yere düşen bir kişiye tekme atarken görüntülenmiş AKP Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Çelik ise, Yerkel’in bu olay için darp raporu aldığını açıklamıştı. TTB ise, Yerkel’e verilen bu raporun doğruluğunu araştırmak üzere harekete geçti ve raporu veren doktorun aradığını duyurdu.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, sağlık raporunda Yerkel, tekme attığı gün olan 14 Mayıs"ta saat 20.00'da sağ dizde şişlik ve ağrı şikayetiyle Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi"ne gelerek, Doktor Servan Gökhan'a muayene oldu. Yerkel, muayenede, sağ dizindeki ağrı ve şişliğin düşme nedeniyle oluştuğunu söyledi. Sağ dizinin filmi çekildikten sonra Yerkel'e yedi gün iş göremezlik raporu verildi.

RapordaYerkel'e konulan tanı şöyle:

"Sağ dizde yaklaşık 10X10 cm ödem (sislik), ekimoz (kızarıklık) ve yumuşak doku şişliği, sol omuz ve göğüs ön yüzde ekimoz ve yumuşak doku şişliği mevcuttur. Extremite (kol ve bacak) hareketlerinde hassasiyet ve yürümede güçlük mevcut olup hastada yaygın yumuşak doku travmasi mevcuttur. Hastaya 7 gün iş göremezlik raporu verilmiştir.'