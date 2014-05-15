O tekmeyi atan Başbakanlık Müşaviri'nin yeni görüntüleri

Başbakan Tayyip Erdoğan’ı Soma’da protesto eden göstericiye tekme atan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in tepkiye yol açan görüntüsünün ardından farklı açıdan çekilmiş olan, yüzünün tam olarak seçildiği iki yeni fotoğraf daha ortaya çıktı.

Yerkel, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada görüntülerde tekme atan kişinin kendisi olduğunu yalanlamayarak, “Gereken açıklamayı yapacağım. Oradan ayrıntıları takip edebilirsiniz” dedi.

Twitter'da "ReportTürk" adlı kullanıcının hesabından yayınlanan görüntü şöyle: