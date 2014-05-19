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Türk Tabipler Birliği, o tekmeye darp raporu veren doktoru arıyor

TBB: Soma’da bir vatandaşı tekmelerken görüntülenen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'e verilen rapor gerçekse, imzası bulunan doktor meslekten men edilebilir

19 Mayıs 2014 13:57

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Soma’da bir vatandaşı tekmelerken görüntüleri ortaya çıkan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in, bu olay için darp raporu aldığını açıklamıştı. Türk Tabipler Birliği (TTB), Yerkel'e verilen '7 gün iş göremez' raporunun doğruluğunu araştırıyor. Raporun doğru çıkması halinde imzası olan doktora meslekten men cezası verilebilecek.

TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, bu tür raporlara daha önce de rastladıklarını belirterek, “Bir vatandaşı döven üç polisin ‘elimiz acıdı’ diye rapor aldığına şahit olduk” dedi. 

Meltem Özgenç’in Radikal’de yer alan haberine göre, İlhan şunları söyledi: 

“Tabii bu tür olaylar çok vahim. Hem raporu alan için hem de raporu veren doktor için. Şimdi benzer bir olayın Soma’da meydana geldiğini öğrendik. Yapılan açıklamalarda vatandaşı tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in rapor aldığı söylendi. Biz TTB olarak şimdi bunun doğruluğunu araştırıyoruz. Konuyu hem SGK hem de Sağlık Bakanlığı nezdinde araştıracağız. Gerçekten böyle bir rapor varsa, o rapora imza atmak bir suçtur. Hekimlik meslek ilkeleri bakımından 6 aya kadar meslekten men cezası verilir. TCK‘da da 3 yıldan 8 yıla kadar ceza isteniyor. Bir hekimin böyle asılsız bir rapor vermesini asla kabul etmeyiz ve üstünü örtmeyiz. Gereken neyse bunu yapacağız.”

 

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