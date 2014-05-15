O tekmeyi atan Başbakanlık Müşaviri konuştu

Başbakan Tayyip Erdoğan’ı Soma’da protesto eden göstericiye tekme attığı belirtilen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, görüntülerde tekme atan kişinin kendisi olduğunu yalanlamayarak, “Gereken açıklamayı yapacağım. Oradan ayrıntıları takip edebilirsiniz” dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Yerkel, açıklamayı ne zaman yapacağına dair soruya Yerkel, “En kısa zamanda” diye yanıt verdi.

Söylediklerini tekrar doğrulatmak adına sorulan sorunun ardından ise Yerkel, bir yorumda bulunmadığını, ayrıntıların yarın yapacağı açıklamada bulunabileceğini söyledi.

Sosyal medyada bu fotoğraf paylaşılmış, görüntüler tepkiye yol açmıştı.