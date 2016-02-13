O ilde 'drone' kullanımı yasaklandı!

Erzurum Valiliği, daha çok fotoğraf ve kamera çekimleri sırasında kullanılan insansız hava aracı ’drone’nin kentteki bazı alanlarda kullanımını yasaklandı.

DHA'nın haberine göre; valilikten yapılan açıklamada, gelişen teknolojiyle insansız hava araçlarının kullanımının sıklaştığı hatırlatıldı. Kolay temin edilen insansız hava araçlarının askeri ve sivil hava alanlarında uçuşları tehlikeye düşürebileceği vurgu yapılan açıklamada ’drone’ların ülkemizde amacı dışında kullanıldığı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan 5 Şubat 2016 günü yapılan toplantıda tarihinde alınan kararla ilgili şöyle denildi:

"Merkez ve ilçelerimizde bulunan valilik, kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, kamu kurum ve kuruluşlara ait bina, tesis ve lojmanları, irtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarıçaptaki alanda ve her iki yönde uzunlamasına 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üstünde, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde insansız hava aracı (drone) kullanımı yasaklanmıştır.

Kolluk birimlerine bildirilecek

Ayrıca her türlü insansız hava araçlarını (drone) alan, temin eden, kullanan şahısların en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini bildirmesi gerekmektedir. Bildirilmeyen insansız hava araçları kimliği belirsiz hava aracı olarak değerlendirilecek ve derhal uçuşu engellenecektir. Belirtilen hususlara uymayanlar hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi gereğince idari ve adli işlemlerin yapılacağı halkımıza duyurulur."