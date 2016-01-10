O fetvaları veren Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki isim, sel bursunu kızına vermiş

“Nişanlı çiftler el ele tutuşmamalı” ve “Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil” şeklindeki fetvalara imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri arasında tartışmalı isimler yer alıyor. Kurulun üyelerinden eski Rize Müftüsü Zeki Sayar, görevi sırasında 2002 yılında yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle afetzede 20 öğrenciye verilen 800-1500 Euro'luk bursu kendi kızı ve müftülük çalışanları için kullanmış, afetzede çocuklara ise yardım gitmemişti. Bursu veren merkezi Almanya’nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından inceleme yapılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rize Valiliği ise “olayla ilgili belgelerin ne şekilde ve kimler tarafından sızdırıldığı” konusunda inceleme yapmıştı.

Sayar ‘sehven’ demişti

Olayın ortaya çıkmasının ardından kendi kızının adının da olduğu kendi imzasıyla oluşturulan listeden haberi olmadığını savunan Zeki Sayar, o dönem gazetemize şu açıklamayı yapmışı; “Söz konusu 20 kişi içinde birkaç tane Müftülük çalışanının yakını var zaten. Söz konusu yazı daha önceki formatlara uygun olarak değiştirilmeden sehven o şekilde gönderilmiş. Ben listedekilerin hiç birini tanımıyorum.”