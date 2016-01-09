Diyanet’i protesto eden kadınlar gözaltına alındı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu'nun, 'bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin bir soruya verdiği "Haram değil" cevabını protesto eden bir grup kadın gözaltına alındı.

Birgün’ün haberine göre kendilerini ‘Yeryüzü Kadınları’ olarak tanımlayan kadınlar, "Erkek zihniyetini yeryüzünden sileceğiz" pankartı açarak, "Jin jiyan azadî", "Tecavüzcü devletten hesabı kadınlar soracak" sloganları attı.

Eylem alanına gelen polisler, kadınları tartaklayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar emniyete götürüldü.