Adalet Bakanı Bozdağ, Diyanet'in 'ensest' fetvasını 'paralel'e bağladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu'na sorulan, "Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla olan nikahını düşürür mü?" sorusuna siteden verilen yanıtla başlayan 'Diyanet' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, "Paralel Devlet Yapılanması ve destekçileri ile beraber dinden, dindardan rahatsız zavallılar şimdi de Diyanet'e itibar suikasti yapıyorlar. Diyanet'i itibarsızlaştırmak isteyen alçaklar, amaçlarına ulaşamayacaklardır; ama kirli niyetlerinin pisliğinde debelenebilirler" dedi.

"Diyanet'i itibarsızlaştırmak isteyen alçaklar!"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, Diyanet'in itibarsızlaştırılmak istendiğini savundu. Diyanet'in hizmetine devam edeceğini belirten Bozdağ, şu mesajları paylaştı: "Paralel Devlet Yapılanması ve destekçileri ile beraber dinden-dindardan rahatsız zavallılar, şimdi de Diyanet'e itibar suikasti yapıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamın doğru öğretilmesi, öğrenilmesi; doğru anlatılması, anlaşılması ve doğru yaşanmasının sigortalarındandır. İslamın doğru öğretilmesi, öğrenilmesi; doğru anlatılması, anlaşılması ve doğru yaşanmasından rahatsız olanlar daima Diyanet'e karşı olmuştur. İslam'dan, Müslüman'dan rahatsızlar ile kafasına göre din arayışında olanlar, bundan sonra da Diyanet'ten rahatsız olmaya devam edecektir. Diyanet; İslamın, Müslümanın, huzurumuzun, birliğimizin, kardeşliğimizin ve maneviyatımızın hizmetindedir, hizmetinde olmaya da devam edecektir. Diyanet'i itibarsızlaştırmak isteyen alçaklar, amaçlarına ulaşamayacaklardır; ama kirli niyetlerinin pisliğinde debelenebilirler."