O anne anlatıyor, oğlunun cenazesinde neden davul çaldırdı?

Mersin'de 16 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu 2 gün önce hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mehmet Deniz Sınar’ın annesi Muazzez Sınar, bekar gençlerin ölümünde davullu zurnalı cenaze töreninin Anadolu kültüründe var olduğunu belirterek, ondan dolayı davullu zurnalı cenaze töreni yaptıklarını söyledi.

Merkez Akdeniz İlçesine bağlı Karaduvar mahallesindeki taziye evinde güçlükle konuşan Sıdar’ın Annesi Muazzez Sınar,” Benim ciğerim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Oğlumu geri verecekler mi? Deniz’i mi geri verecekler mi? Çocuk sürücüsünün tutuklanmasını istiyorum. O çocuğa arabayı veren abinin babanın tutuklanmasını istiyorum. Oğlum Mersin Üniversitesi matematik bölümü 4. Sınıf Öğrencisiydi. Öğretmen adayıydı. Oğlumun hayalleri vardı. Oğlumun hayallerini yıktılar. Oğlum ekmek peşindeydi. Üniversite öğrencisiydi. Gönüllü olarak öğrencilere matematik dersi veriyordu. Babası da geçen sene 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti” dedi.

Çoğu zaman ağlayan Anne Sınar, ”Bir kızım bir oğlum var. Ama oğlum gitti oğlumu benden aldılar. Evin geçimini oğlum yapıyordu. Benim oğlum gençti toprak altına girdi. Ben bir daha oğlumu göremeyeceğim. Ben oğlumun düğününü kınasını göremedim onun düğününü görür gibi halay çektim. Oğlumun askerliğini göremedim görmüş gibi yaptım ondan halay çektim. Kına yaktım. Bide Anadolu kültüründe hayatını kaybeden bekar gençler için davullu zurnalı cenaze töreni yapılıyor. Davul sadece bir eğlence simgesi değildir. Bir hüznün de simgesidir. Çocuğumun cenaze töreni bütün dini kurallar çerçevesinde yapıldı. Kurani kerim okundu. Defnedilirken 45 dakika Kurani kerim okundu” ifadelerini kullandı.

“Oğluna çarpan çocuğun ailesinin kendilerine susmaları için para teklif ettiklerini dile getiren Anne Sıdar konuşmasını şöyle sürdürdü,”Benim gözümde para yok. Soğan ekmek yesek yine mutluyduk. Biz huzurluyduk. Ben hiçbirşey istemiyorum. Oğlumu istiyorum. Bana oğlumu verebilirler mi? Ben sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Türk adaletine inanıyorum. Güveniyorum. Lütfen rica ediyorum o çocuğu tutuklayın olmasa babası tutuklansın. Benim yüreğim sönecek. Annem annem. Canım oğlum. Benim oğlumu çarpan sürücü 2 Ağustos’ta serbest bırakıldı. 3 Ağustos’ta çocuğun ailesi Niğde’de oğlunun kınasını yaptı. Benim oğlum o dönemde hastanede yaşam mücadelesi verirken onlar düğünde halay çektiler. Hastaneye gelmediler. 18 gün boyunca geçmiş olsuna gelmediler. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Adalet yerini bulsun bunu istiyoruz.