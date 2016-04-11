Nusaybin’deki operasyonlar sırasında yaralanan polis şehit oldu

Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan polis memuru Serkan Yılmaz, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.
Hürriyet’te yer alan habere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan polis memuru Serkan Yılmaz, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki operasyonda yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan Özel Harekat Polisi Yılmaz, kurtarılamadı. Şehit polisin naaşı, yarın GATA'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a götürülecek.