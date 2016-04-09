Nusaybin'de Kanas ile vurulan özel harekât polisi ağır yaralı

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan çatışmalarda Kanas ile vurulan özel harekât polisi ağır yaralandı.

DHA’nın haberine göre, zaman zaman patlama ve ağır silah seslerinin geldiği ilçenin Abdülkadirpşa Mahallesi'ndeki DSİ Kavşağı'nda bugün saat 13.00 sıralarında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir özel harekât polisi, PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile başından vurularak ağır yaralandı.

Yaralı polis memuru bölgeye çağrılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi burada yapılan özel harekât polisinin ambulans uçakla GATA'ya sevk edileceği bildirildi. İlçedeki Abdülkadirpaşa Mahallesi'nde çatışmalar devam ediyor.