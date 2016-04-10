Nusaybin'de şehit düşen Binbaşı Çelik'in kardeşi: O gün Cumhurbaşkanı da, Başbakan da aramadı!

Nusaybin'deki operasyonlar sırasında 4 Nisan'da şehit olan Binbaşı Turgay Çelik'in kardeşi Celal Çelik, “Haberi aldıktan iki saat sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonla aradı, babam Mustafa Çelik’le konuştu, teselli etmeye çalıştı. O gün, Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'dan, bakanlardan, AKP’li milletvekillerinden hiç arayan olmadı. İsyanımı cenaze töreninde bulunan Kayseri Valisi'ne ilettim” dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e şehit binbaşının kardeşi Çelik, şunları söyledi:

“Şehit haberini aldığımız gün yurtdışında bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın yanı sıra sıralı komutanlardan çok sayıda başsağlığı dileğinde bulunanlar oldu. Salı günü öğleden sonra 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül telefonda babama başsağlığı dileğinde bulundu. Üçüncü ve dördüncü günlerde yine babamı ya da üç çocuk annesi ağabeyimin eşini aramadılar. Eyüp Belediye Başkanı başsağlığı için evimize geldi.”

Bakan Yılmaz 5'inci gün aradı

“Sitemlerimizi duyurmaya çalıştık. Büyük olasılıkla Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün mesajımızı iletmesi sonucu şehit oluşunun 5’inci gününde Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz telefon etti. Babam, cumhurbaşkanının, başbakanın aramamasından dolayı sitemlerini dile getirince Bakan Yılmaz, ‘Kusura bakmayın, bu işleri biz daha yeni yeni öğreniyoruz. Doğru, şimdiye kadar aramamız lazımdı’ dedi. Beşinci gün, Kayserili Bakan Mustafa Elitaş, ‘toplantılarının yoğunluğu’ nedeniyle arayamadığını, cenazede bulunamadığını söyledi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da bir daire başkanına babamı aratıp başsağlığı dileğini iletti.”