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Nusaybin'de 14 yaşındaki kız başından vuruldu

Nusaybin ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar devam ediyor

arşiv

10 Nisan 2016 23:16

Mardin’in Nusaybin ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar devam ederken, çatışmaların olmadığı bildirilen Gırnavaz Mahallesi’ndeki evinde, 14 yaşındaki kız çocuğu S.A., nerden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Nusaybin ilçesinde operasyonlarla birlikte şiddetlenen çatışmalar bugün de devam etti. Gırnavaz Mahallesi’ndeki bir evde kız çocuğu S.A., ailesiyle birlikte oturduğu sırada, nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine mahalleye gelen ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.A., tedavi altına alındı.

Nusaybin İlçesi’nde gece ve gündüz saatlerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle, operasyon olmayan mahallelerdeki bir çok eve mermi isabet ettiği öğrenildi. Operasyon aralıksız sürerken 2 günden beri mahallelerden patlama ve silah sesi duyuluyor.

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