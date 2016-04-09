Nusaybin'de operasyonlara artık vali yerine üst rütbeli asker komuta edecek

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’ya yönelik operasyonlarda fazla şehit verilmesi üzerine strateji değiştirildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan ve Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, operasyona bundan sonra vali yerine ilçedeki üst rütbeli asker komuta edecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Gerekirse uzaktan imha yöntemi kullanılır” açıklamasının ardından operasyonların sürdürüldüğü mahallelerde patlayıcılarla tuzaklanmış ve içinde örgüt üyelerinin bulunduğu değerlendirilen 200 binanın uzaktan imha edilmesi gündemde.

Diyarbakır’ın Sur ve Şırnak’ın Cizre ilçelerinde operasyonlardaki kayıplarının ardından PKK’nın, kırılma noktası olarak gördüğü Nusaybin’e büyük bir yığınak yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin ilerlemekte zorlandığı ve en çok şehit verdiği Nusaybin’le ilgili yapılan istihbari risk analizinde, çok çarpıcı tespitlere yer verildi.

İlgili kurumlarla da paylaşılan analizlerde, Suriye ile sınır olan Nusaybin’ne örgütün dağ kadrosundan 300’e yakın PKK'lının yerleştiği, PKK’nın şehirlerdeki yeni yapılanması YPS (Sivil Savunma Birlikleri) üyeleriyle bölgede 700 ila 800 civarında örgüt mensubu bulunduğu kaydedildi.

17 keskin nişancı tespit edildi

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahallede şu ana kadar yapılan tespitlerde 17 keskin nişancının yerleştirildiği tespit edildi. Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’den elde edilen ağır silahlar ve patlayıcıların da ilçeye getirildiği, sokak ve caddeler dışında çok sayıda binanın da patlayıcılarla tuzaklandığı belirtildi. Birbirinden uzak hücre evlerine yerleştikleri belirlenen PKK’lıların daha önce operasyonların yürütüldüğü ilçelerin aksine Nusaybin’de güvenlik güçleriyle çatışmadan kaçtığı, patlayıcılarla tuzak kurup, patlayıcıların infilak etmesinden sonra uzaktan yaylım ateşi açtıklarına da dikkat çekildi.

Riskli binalara uzaktan imha

Operasyonların yavaş ilerlemesi ve şehit sayısının artmasında PKK mensuplarının olduğu bölgede fazla sayıda sivil vatandaşın bulunmasının da etkili olduğu vurgusu yapıldı. 90 bin nüfuslu ilçede 60 bin kişinin evlerini terk ettiği, 30 bin kişinin halen bölgede barındığı, operasyonların devam ettiği 6 mahallede de siviller bulunduğu belirtildi. Örgütün sivillerin bölgeden çıkmasına izin vermediği, canlı kalkan olarak kullandığı, güvenlik güçlerinin de sivil kayıpların yaşanmaması için gösterdiği hassasiyet nedeniyle “temizleme ve süpürme” faaliyetlerinin yavaş yürüdüğü bildirildi.

PKK'lıların birçok yerde tüm binayı havaya uçuracak miktarda patlayıcıları binaların kolon ve temellerine tuzakladığı, bu binalara içeriden müdahale etmenin güç olduğu, dışarıdan müdahaleyle sadece patlayıcının imhasının mümkün olmadığı belirtildi. Bu nedenle uzaktan müdahaleyle bu binaların imhasının gerektiği savunuluyor. Yapılan risk analizinde, operasyonların devam ettiği 6 mahallede PKK’nın hücre, revir, cephanelik, mühimmat ve yaşamsal malzeme deposu olarak kullandığı 200’e yakın bina belirlendiği, bu noktaların hem havadan hem de karadan noktasal yer tespitinin yapıldığı da ifade edildi.

Anons, yaşam koridoru, İmha

Belirlenen binalarla ilgili yeni strateji uygulanacak. Önceden güvenlik güçlerinin içeriye girerek patlayıcı ve bomba imha ettiği yöntemden vazgeçildi. Bu binaların uzaktan imha edilmesi için çalışma yürütülecek. Önce bölgede sivil vatandaşların bulunup bulunmadığı belirlenecek, ardından da zırhlı araçlardan sivillerin bölgeyi terk etmeleri için anonslar yapılacak. Sivillerin tahliyesi için yaşam koridoru oluşturulduktan sonra gerekli zaman beklenecek. Bu işlemlerin ardından bu binalar uzaktan imha edilecek.

Operasyonlar tek elden

Hükümet, terörle mücadele konusunda Nusaybin’de yaşanan sorunları gidermek için izlenecek yeni stratejiyi de değerlendirdi. Bölgeye gidip inceleme yapan heyetin raporundan yola çıkılarak, farklı bir yönteme geçildi. Mardin valisi ile operasyonları yürüten ildeki güvenlik birimleri arasında yaşanan koordinasyon sıkıntısından sonra, önce valinin görevden alınması gündeme geldi. Ancak değişikliğin genel bir valiler kararnamesi yoluyla yapılması kararlaştırıldı. Yeni kararnameye kadar geçecek sürede sorun yaşanmaması için yeni bir mekanizma kuruldu. Bölgede istihbarat ve operasyonel kararlar tek elden yürütülecek. Operasyona, ilçedeki üst rütbeli askerkomuta edecek. Yapılacak operasyonların kararları operasyonel birimler tarafından alınarak uygulanacak.