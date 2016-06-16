Nusaybin'de teslim olan grubtan Melis Teksan, mektupla yaşadıklarını anlattı

Sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların sürdüğü Nusaybin’de 26 Mayıs’ta teslim olduğu iddia edilen 42 PKK’lının arasında bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Melis Teksan, cezaevinden gönderdiği mektubunda yaşadıklarını anlattı.

26 Mayıs’ta gözaltına alınan grubun içerisinde yer alan Teksan, 4 gün Nusaybin’de Terörle Mücadele Şubesi’nde, 6 gün de Mardin Terörle Mücadele Şubesi’nde tutulduğunu söyledi. “Ben ve arkadaşlarım gözaltında kaldığımız süre boyunca polisler tarafından fiziki işkenceye ve her türlü hakarete maruz kaldık” diyen Teksan’ın Dicle Haber Ajansı’nda yer alan mektubu şöyle:

"Ben Melis Teksan;

Nusaybin'de yakalanan grubun içerisindeydim. 26.05.2016 tarihinde gözaltına alındım. 4 gün Nusaybin'de Terörle Mücadele Şubesi'nde, 6 günde Mardin Terörle Mücadele Şubesi'nde gözaltında tutuldum. Ben ve arkadaşlarım gözaltında kaldığımız süre boyunca polisler tarafından fiziki işkenceye ve her türlü hakarete maruz kaldık. Diğer gözaltına alınan arkadaşlarımızdan Şoreş'ten hala haber alamıyoruz.

Gözaltındaki işkenceden kaynaklı vücudumuzda sayısızca darp izleri bulunmakla birlikte, vücudumda kalıcı hasara neden olacak darbeler aldım. Ayrıca gözaltında irademiz dışında zorla gerçek olmayan beyanlarda bulunmak zorunda bırakıldık. Örneğin; asker kamera karşısında önceden ayarlanmış bir şekilde, 'tecavüz, taciz, her türlü işkence ve zorla alıkonulma' gibi beyanlarda bulunmamız için zorla konuşturdular.

Bunların gerçeklik payı olmadığı gibi amaçlanan şey devrimci hareketleri karalamak ve halkın gözünde düşürmektir. Tüm kamuoyunun ve televizyon ekranlarında servis edilen konuşmaların gerçek olmadığını, AKP polisleri tarafından hazırlanan senaryolar olduğu bilinmesi gerekir.

Ayrıca gözaltındayken kimi arkadaşlarımıza zorla Türk marşları söylettirmeye çalıştılar. Diyarbakır zindanında yaşatılan işkence ve insanlık dışı uygulamalarından farksız olan uygulamalara maruz kaldık.

Bunların bilinmesi başta hukukçular olmak üzere kamuoyunun bu uygulamalar karşısında sessiz kalmamasını istiyorum.

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi

Melis Teksan.”

26 Mayıs’ta Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Nusaybin’de teslim olan 42 kişinin PKK’lı olduğunu iddia etmişti. HDP’li Nusaybin Belediye Eş Başkanı Sara Kaya ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ise sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Nusaybindeki bir mahallede 36 sivil tahliye edildi ancak başka evlerde de tahliye edilmeyi bekleyen çocuk ve kadınlar var” açıklamasında bulunmuştu. Ardından ‘PKK’lılar böyle teslim oldu’ haberinin asıl görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

HDP: Nusaybin’de teslim olanlarlar PKK’li değil, sivildi

DHA: Nusaybin'de 42 PKK'lı teslim oldu