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HDP: Nusaybin’de teslim olanlarlar PKK’li değil, sivildi

DHA, Nusaybin'de teslim olan 42 kişinin PKK'lı olduğunu iddia etmişti

26 Mayıs 2016 18:43

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Nusaybin’de teslim olan 42 kişinin PKK’lı olduğu iddiasını duyurması tartışma yarattı. HDP’li Nusaybin Belediye Eş Başkanı Sara Kaya, teslim olan kişilerin PKK’lı değil, sivil olduğunu söyledi. HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Nusaybindeki bir mahallede 36 sivil tahliye edildi ancak başka evlerde de tahliye edilmeyi bekleyen çocuk ve kadınlar var” dedi. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de “Mahsur sivillerin çıkışını ‘PKK’liler teslim oldu’ diye haber yapmak sivilleri hedef göstermektir ve ‘PKK halktır’ demektir” dedi.

Twitter üzerinden paylaşılan mesajlar şöyle:

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