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Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi, Cannes'da 15 dakika ayakta alkışlandı

Ceylan, Kış Uykusu filmiyle 2014'te Altın Palmiye kazanmıştı

19 Mayıs 2018 19:22

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptığı yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’, eleştirmenlerden tam not aldı. Filmin, gösteriminin ardından Cannes’da dakikalarca ayakta alkışlandığı kaydedildi.

71. Cannes Film Festivali’nin yarışma bölümünde son olarak Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ gösterildi. Salonda bulunan Şalom yazarı Viktor Apalaçi’nin aktarımına göre film, 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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