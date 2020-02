Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı, Cannes'da

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı, Cannes ana yarışma seçkisine dahil edildi. Film, festivalde Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak.

71. Cannes Film Festivali‘nin programında genç ve ilk filmini çeken yönetmenlere ağırlık veren festival yönetimi, bu bağlamda programda yer almasına kesin gözüyle bakılan yönetmenlerin yeni filmlerini dışarıda bırakmıştı. Nuri Bilge de yeni filmi Ahlat Ağacı’yla bu yönetmenlerin arasında yer almıştı.

Ceylan’ın yeni filminin 180 ya da 190 dakika, hatta 4 saat olması nedeniyle festival yönetimi tarafından uzun bulunduğu ve yönetmenden festivale katılmak için filmi kısaltması istediği ancak Nuri Bilge’nin buna yaklaşmadığı bir süredir konuşuluyordu. Bu duyumların doğruluğu kanıtlanmamış olsa da usta yönetmenin filmini hiçbir şekilde kısaltmaya niyetli olmadığı söyleniyordu.

Cannes yönetiminin bugün yaptığı açıklamada Nuri Bilge Ceylan‘ın yeni filmi Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu. Film, festivalde Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak. Buna ek olarak Yann Gonzalez‘in Un Couteau Dans Le Cœur (Knife + Heart) adlı filmi ve Sergey Dvortsevoy‘un Tulpan‘ı da Ahlat Ağacı ile birlikte ana yarışma seçkisine dahil olan filmler. Böylelikle ana yarışmada yer alacak 21 film açıklanmış oldu. Bu açıklamalarla birlikte festivalin yarışma seçkisi tamamlanmış gibi görünüyor.

Trier ve Gilliam da Cannes'da

Öte yandan yasağı kaldırılan Lars von Trier de nihayet Cannes’a ayak basabilecek. Yönetmenin yeni filmi The House That Jack Built festivalin yarışma dışı bölümünde yer alacak. Trier kuşkusuz festivalin en çok dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olacak.

Terry Gilliam‘ın her yönüyle olay filmi The Man Who Killed Don Quixote ise festivale dahil olan bir diğer önemli film. Hakkındaki yasal süreç nedeniyle festivalde yer alıp alamayacağı bu zamana kadar kesinleşemeyen film, festivalin kapanış filmi olarak 19 Mayıs’ta gösterilecek ve aynı gün Fransa’da vizyona girecek.

Festivalin Gece Yarısı gösterimine dahil olan filmler ise başrolde Michael B. Jordan ve Michael Shannon’ın yer aldığı HBO filmi Fahrenheit 451 ve Kevin Macdonald‘ın yönettiği Whitney Houston belgeseli Whitney.