Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin liram çalındı

Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço, geçen günlerde hayatını kaybeden Ayşen Gruda’nın cenazesinde 5 bin lirasının çalındığını söyledi. Alço, “elinden geldiğince cenaze törenlerine gitmeye çalıştığını da” ekledi.

Bu Alço’nun cenazede ilk kez para çaldırma olayı değil. Sanatçı 2016 yılında Aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ın cenazesinde de cüzdanını çaldırdığını söylemişti. Alço o zaman da çaldırdığı para miktarının ‘5 bin lira’ olduğunu söylemişti.

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Alço’nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebimdeki 5 bin TL çalındı.

Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum.

Kazandığım paraları hep giyime yatırdım bir dönem. İşimin gereğiydi. O kadar parayı kıyafete harcadığım için hiç pişman olmadım.

Cüneyt Arkın'ın eli ağırdır. Tuttuğu zaman masalara fırlatır.

Beni en çok etkileyen kadın oyuncu Türkan Şoray'dır. Türkan Şoray'ın gözlerine bakamazdım.

Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın gözlerine uzun süre bakamazdım.