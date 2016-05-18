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Oya Aydoğan’ın cenazesinde cüzdanı çalınan Nuri Alço: Böyle şerefsizlik olur mu?

“Böyle şerefsizlik olur mu?”

18 Mayıs 2016 21:24

Aort damarının yırtılması sonucu ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Oya Aydoğan için düzenlenen cenaze töreninde Nuri Alço’nun cüzdanı çalındı. Alço, durum için "Böyle şerefsizlik olur mu?" dedi.

Aydoğan için Cemal Reşit Rey’de düzenlenmiş ardından Levent Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Pazartesi günü gerçekleşen cenaze töreninde büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Nuri Alço'nun cüzdanının çalındığı ve içinde 5 bin Türk lirasının olduğu öğrenildi.

Alço, yaşananları şöyle değerlendirdi:

"Oğlunu ön saflara almaya çalışırken büyük bir kargaşa oldu. İtiş kakış sırasında cebimden cüzdanım çalındı. İçinde evimin boya badanasını yapan ustalara vermek için hazırladığım 5 bin TL vardı. İnsanın acı gününde bu yapılır mı? Böyle şerefsizlik olur mu? Karakola başvurdum, kamera kayıtlarını inceliyorlar.”

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