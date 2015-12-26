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Nurgül Yeşilçay ile Erkan Petekkaya arasındaki ‘öpüşme’ gerginliğine montaj çözümü

Ünlü oyuncular, 3 haftadır dizide yan yana gelmiyorlardu

26 Aralık 2015 14:43

Paramparça dizisinin oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay’ın aralarında öpüşme sahnesi yüzünden yaşadıkları gerginlik yüzünden ikili sahnelerde yer almadığı iddia edilen Yeşilçay ile Petekkaya önümüzdeki hafta ileri teknoloji yardımıyla yan yana gelecek.

Akşam’ın haberine göre yaklaşık 3 haftadır dizide yan yana gelmeyen ikilinin ayrı ayrı zamanlarda çekilen sahneleri birleştirilerek aynı sahnede oynuyorlar gibi gösterilecek. Diğer taraftan önümüzdeki günlerde diziye veda edecek olan Nurgül Yeşilçay’ın yerine yapımcılar şimdiden oyuncu arayışına girdi. Görüşmelerin halen devam ettiği kadın oyuncuyla ilgili olarak net bir açıklama yapılmadı. 

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