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Erkan Petekkaya ile Nurgül Yeşilçay’ın arası öpüşme sahnesi yüzünden mi açıldı?

Petekkaya: Sen de ne meraklısın öpüşmeye

02 Aralık 2015 13:38

Paramparça dizisinin oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay’ın aralarında öpüşme sahnesi yüzünden gerginlik olduğu iddia edildi.

Hürriyet’in haberine göre Nurgül Yeşilçay ile Erkan Petekkaya, Paramparça’da senaryo gereği öpüşecekti.  Daha önce “Dizilerde öpüşmem, sevişmem. O sahneleri Anadolu halkı da izliyor” diyen Petekkaya buna karşı çıktı.

Nurgül Yeşilçay “Bu sahne şart” diye ısrar etti. Erkan Petekkaya, Nurgül Yeşilçay’a “Sen de ne meraklısın öpüşmeye” diye bağırdı.

 

Petekkaya: Türkan Şoray gibi kurallarım var

 

Erkan Petekkaya, daha önce bir bir röportajda kendisinin de Türkan Şoray gibi kurallara sahip olduğuna değinmiş, “Benim de Türkan Şoray kurallarım var, sevişme sahnelerinde asla oynamam” demişti.

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