Nur Yerlitaş ‘İşte Benim Stilim’den neden ayrıldı?

İşte Benim Stilim yarışma programının jüri üyesi Nur Yerlitaş'ın yeni dönemde olmayacağı açıklandı. Yapım şirketi, Nur Yerlitaş'ı bir süre tatile gönderdiklerini söylerken Yerlitaş cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Televizyon kulislerinde bu ayrılığın perde arkasına dair iddialar Yerlitaş'ın yeni dönemde ünlülerin yarışacağı programda jüri üyeliği yapmak için teklif edilen ücreti beğenmediği iddia ediliyor.

Ayrılığın asıl olarak yapımcı şirketin, Nur Yerlitaş'ın oynadığı reklamlardan yüzde 20 pay istemesi olduğu da iddialar arasında. Bu teklifi Nur Yerlitaş'ın kabul etmediği, bu nedenle de ayrıldığı belirtiliyor.