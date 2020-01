İşte Benim Stilim'de iki jüri yarışmadan ayrıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayımlanan yarışma programı İşte Benim Stilim'in jüri üyeleri Nur Yerlitaş ve Kadir Doğulu ani bir kararla yarışmadan ayrıldı.

Yarışmanın yapımcılığını yürüten Production House tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"1,5 yıldır İşte Benim Stilim programında jüri üyeliğimizi yapan Sayın Nur Yerlitaş’la çok yoğun bir tempoda çalışmaktayız. Kendisi her zaman gerek renkli kişiliği gerek işine olan bağlılığı ve duayyen moda bilgisiyle programımızı sırtlamış ve başarısında çok büyük katkıda bulunmuştur. İşte Benim Stilim All Star’ın 25 Aralık Cuma büyük finali ardından Sayın Nur Yerlitaş ile karşılıklı anlaşarak kendisini kısa bir süre tatile gönderiyoruz. Ancak dilediği zaman kapılarımız kendisine hem İşte Benim Stilim hem de yapacağımız diğer projelerimiz için sonuna kadar açıktır.Kısa ayrılığımız tamamen dostane duygular karşılıklı saygı ve sevgi ile gerçekleşmiştir. Aynı şekilde yine programıza büyük katkı ve emekte bulunan jüri üyemiz Sayın Kemal Doğulu ile de bir süreliğine ayrılıyoruz. Her ikisine de teşekkürlerimizi bir borç bilir ve her daim ailemizin birer ferdi olduklarını saygı ile bildiririz.