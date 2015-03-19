Numan Kurtulmuş, Demirtaş'ın 'Seni başkan yaptırmayacağız' konuşmasını 'başarılı' buldu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tek cümlelik grup toplantısında sarfettiği “HDP’liler bu topraklarda olduğu sürece Recep Tayyip Erdoğan başkan olamaz” sözüyle ilgili “İletişim stratejisi bakımından başarılı bir konuşma” dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, gazeteci Abdülkadir Selvi ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tek cümlelik grup toplantısında sarfettiği "HDP'liler bu topraklarda olduğu sürece Recep Tayyip Erdoğan başkan olamaz" sözünü değerlendiren Kurtulmuş, "İletişim stratejisi bakımından doğru ama siyaset olarak son derece yanlış açıklama" dedi.



'Bir cümle ile söylediği için başarılı'





Abdülkadir Selvi'nin "Hangi açıdan doğru bir açıklama?" sorusuna da yanıt veren Kurtulmuş, "Bir cümle ile söyledi. Bu açıdan başarılı bir konuşma" dedi. Numan Kurtulmuş konu hakkındaki görüşlerini şöyle sürdürdü:





'Doğru bir açıklama ama...'





"İletişim stratejisi açısından doğru bir açıklama ama bir partinin başkanı kalkıp bunu söyleyemez. Biz müsade etmeyiz. Adama derler sen kim oluyorsun diye."





'HDP barajı aşamaz'





HDP'nin barajı aşıp aşmayacağı ile ilgili soruları da yanıtlayan Kurtulmuş, HDP'nin barajı aşamayacağını daha önce aldığı oy oranını alacağını söyledi.