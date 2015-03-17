Demirtaş, tarihin en kısa grup toplantısını yaptı!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Tarihimizin belki de en kısa grup toplantısını yapacağız. Buradan Türkiye'le tek bir mesaj paylaşmak istiyorum. Biz pazarlık partisi değiliz. AKP'yle hiçbir kirli pazarlığın içinde değiliz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var olduğu müddetçe sen başkan olacayacaksın. HDP'liler bu topraklarda var olduğu sürece seni başkan yapmayacağız" dedi.

Demirtaş konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde kürsüden indi.

İlk sözünü verdi

HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın bugünkü kısa grup toplantısı da, siyasi kulislerde uzun süredir konuşulan bu üç taahhüdün, hayata geçirilmesine ilişkin ilk adım oldu.

Demirtaş, TBMM kürsüsünden partisinin, seçim sonuçları ne olursa olsun, Başkanlık sistemine karşı duracağını resmen açıkladı.

Hatta ileri giderek, sadece sistemsel değil, "kişisel" olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan olmaması için tüm gücüyle direneceği mesajını verdi.

'Sürecin hatrına sesimizi çıkarmıyoruz...'

Demirtaş, kısa grup konuşmasının ardından, toplantı salonunda yaklaşık 20 dakika kadar daha kaldı. Grup toplantısı için gelenlerle el sıkıştı, hepsinin tek tek halini hatırını sordu.

Ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yine grup konuşması kadar kısa süren bu soru-yanıt bölümünde de HDP Eş başkanı'nın en önemli mesajı, hükümete yönelik oldu. Demirtaş, "Çözüm süreci konusunda hükümetin güven vermesi gerekiyor. Sürecin hatırına sesimizi çıkartmıyoruz" dedi.



İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın yanına gönderilecek mahkumlar konusundaki sorulara ise, "mahkumların isimlerinin belli olduğunu" söyleyerek karşılık verdi. Ancak açıklamanın, Adalet Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini de vurguladı.



Demirtaş'ın son mesajı ise, hasta mahkumlar konusunda oldu. Yaklaşık 60 kadar hasta mahkumun durumunu gündeme getirerek, bu konuda adım atılmasının gerekliliğini vurguladı.

HDP’nin Karadeniz teşkilatından gelenleri selamlayan Demirtaş, “Bu grup konuşması belki de tarihin en kısa grup toplantısı olacak” dedi.