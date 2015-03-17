T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş, tarihin en kısa grup toplantısını yaptı!

'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP'liler bu topraklarda var olduğu sürece seni başkan yapmayacağız'

17 Mart 2015 14:48

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Tarihimizin belki de en kısa grup toplantısını yapacağız. Buradan Türkiye'le tek bir mesaj paylaşmak istiyorum. Biz pazarlık partisi değiliz. AKP'yle hiçbir kirli pazarlığın içinde değiliz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var olduğu müddetçe sen başkan olacayacaksın. HDP'liler bu topraklarda var olduğu sürece seni başkan yapmayacağız" dedi.

Demirtaş konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde kürsüden indi.

 

İlk sözünü verdi

 

HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın bugünkü kısa grup toplantısı da, siyasi kulislerde uzun süredir konuşulan bu üç taahhüdün, hayata geçirilmesine ilişkin ilk adım oldu.

Demirtaş, TBMM kürsüsünden partisinin, seçim sonuçları ne olursa olsun, Başkanlık sistemine karşı duracağını resmen açıkladı. 

Hatta ileri giderek, sadece sistemsel değil, "kişisel" olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan olmaması için tüm gücüyle direneceği mesajını verdi.

 

'Sürecin hatrına sesimizi çıkarmıyoruz...'

 

Demirtaş, kısa grup konuşmasının ardından, toplantı salonunda yaklaşık 20 dakika kadar daha kaldı. Grup toplantısı için gelenlerle el sıkıştı, hepsinin tek tek halini hatırını sordu. 
Ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yine grup konuşması kadar kısa süren bu soru-yanıt bölümünde de HDP Eş başkanı'nın en önemli mesajı, hükümete yönelik oldu. Demirtaş, "Çözüm süreci konusunda hükümetin güven vermesi gerekiyor. Sürecin hatırına sesimizi çıkartmıyoruz" dedi. 

İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın yanına gönderilecek mahkumlar konusundaki sorulara ise, "mahkumların isimlerinin belli olduğunu" söyleyerek karşılık verdi. Ancak açıklamanın, Adalet Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini de vurguladı. 

Demirtaş'ın son mesajı ise, hasta mahkumlar konusunda oldu. Yaklaşık 60 kadar hasta mahkumun durumunu gündeme getirerek, bu konuda adım atılmasının gerekliliğini vurguladı. 
HDP’nin Karadeniz teşkilatından gelenleri selamlayan Demirtaş, “Bu grup konuşması belki de tarihin en kısa grup toplantısı olacak” dedi.

ETİKETLER

selahattin demirtaşhdpgrup toplantısı

İlgili Haberler

Demirtaş’tan 'Kürt sorunu yok' diyen Erdoğan'a: O zaman çözüm sürecini niye yürütüyorsun?

'Erdoğan’ın sözleri milliyetçi oylara yönelik sözler'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24