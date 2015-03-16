Demirtaş’tan 'Kürt sorunu yok' diyen Erdoğan'a: O zaman çözüm sürecini niye yürütüyorsun?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” açıklamasını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Kürt sorunu yoksa, hangi adımları niye atıyor, bu süreci niye yürütüyor? Bunlar seçim öncesi atraksiyonlardır” dedi.

Demirtaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini milliyetçi oylara yönelik sözler olarak nitelendirdi.



Demirtaş, şöyle konuştu:



Seçim dönemleri cumhurbaşkanının içinden geldiği gibi konuştuğu dönemler değildir. Kendisine kalsa bu ülkede hiçbir etnik grup sorunun dile getirmesin düşüncesindedir. En büyük sorun tekleşme, diktatörlükleşme, baskı ve oterite sorundur. Bu sorunun da adı AKP sorunudur. Bize göre Türkiye’nin en acil, en ciddi sorunudur. İnşallah 7 Haziran’da bu sorunu biz çözeceğiz.



Nevruz’da nasıl bir çağrı yapılacak bilmiyoruz. Nevruz’da Nisan ayında kongre çağrısı yer almıyor.

Görüntülü ve sesli mesajla ilgili tartışmaları tartışmaları bizim ortaya attığımızı iddia ediliyor. İmralı’da konuşulan bir konuydu. Hükümet karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar anlayışında.

Hükümet, İmralı’da konuşulan konuları, İmralı’dan çıkışta inkar ediyor. AKP’nin hiçbir politikasına güvenmiyoruz.



Cezaevinden İmralı'ya birkaç mahkumun nakledilecek. Kamuoyunda bazı isimler tartışılıyor, birkaç gün içinde netleşir.

'Seçim öncesi atraksiyonlar'

Şunu da merak ediyorum doğrusu; Kürt sorunu yoksa, hangi adımları niye atıyor, bu süreci niye yürütüyor? Onları da Başbakan’ın da Cumhurbaşkanı’na sorması lazım.



Kendi aralarında nasıl bir rol dağılımı yaptılarsa artık... Birisi ‘Kürt sorunu yoktur’ diyor, diğeri ‘Kürt sorununu çözmek için adım atacağız’ diyor. Bunların tamamı seçim öncesi atraksiyonlardır."