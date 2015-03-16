T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş’tan 'Kürt sorunu yok' diyen Erdoğan'a: O zaman çözüm sürecini niye yürütüyorsun?

'Erdoğan’ın sözleri milliyetçi oylara yönelik sözler'

16 Mart 2015 12:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” açıklamasını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Kürt sorunu yoksa, hangi adımları niye atıyor, bu süreci niye yürütüyor? Bunlar seçim öncesi atraksiyonlardır” dedi.

Demirtaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini milliyetçi oylara yönelik sözler olarak nitelendirdi. 

Demirtaş, şöyle konuştu: 

Seçim dönemleri cumhurbaşkanının içinden geldiği gibi konuştuğu dönemler değildir. Kendisine kalsa bu ülkede hiçbir etnik grup sorunun dile getirmesin düşüncesindedir. En büyük sorun tekleşme, diktatörlükleşme, baskı ve oterite sorundur. Bu sorunun da adı AKP sorunudur. Bize göre Türkiye’nin en acil, en ciddi sorunudur. İnşallah 7 Haziran’da bu sorunu biz çözeceğiz. 

Nevruz’da nasıl bir çağrı yapılacak bilmiyoruz. Nevruz’da Nisan ayında kongre çağrısı yer almıyor.

Görüntülü ve sesli mesajla ilgili tartışmaları tartışmaları bizim ortaya attığımızı iddia ediliyor. İmralı’da konuşulan bir konuydu. Hükümet karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar anlayışında.

Hükümet, İmralı’da konuşulan konuları, İmralı’dan çıkışta inkar ediyor. AKP’nin hiçbir politikasına güvenmiyoruz. 

Cezaevinden İmralı'ya birkaç mahkumun nakledilecek. Kamuoyunda bazı isimler tartışılıyor, birkaç gün içinde netleşir.

 

'Seçim öncesi atraksiyonlar'

 

Şunu da merak ediyorum doğrusu; Kürt sorunu yoksa, hangi adımları niye atıyor, bu süreci niye yürütüyor? Onları da Başbakan’ın da Cumhurbaşkanı’na sorması lazım.

Kendi aralarında nasıl bir rol dağılımı yaptılarsa artık... Birisi ‘Kürt sorunu yoktur’ diyor, diğeri ‘Kürt sorununu çözmek için adım atacağız’ diyor. Bunların tamamı seçim öncesi atraksiyonlardır."

 

ETİKETLER

kürt sorunu yokerdoğanakpak partiçözüm sürecihdpniye yürütüyorsuncumhurbaşkanıcevap

İlgili Haberler

Erdoğan: 'Siyasi partinin kapatılması teklif dahi edilemez' hükmü getirilmeli

'Şimdi varsa bakıyorsun, Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya. Artık böyle bir şey yok'

Erdoğan'ın 'Kürt sorunu yok' sözlerine Kışanak'tan yanıt

Erdoğan 'Hala varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu be, böyle bir şey yok' demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24