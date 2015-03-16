Erdoğan'ın 'Kürt sorunu yok' sözlerine Kışanak'tan yanıt

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DBP’li Gültan Kışanak, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın, “Hala varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu be, böyle bir şey yok” sözlerine cevap verdi. Kışanak, “Doğrudur. Türkiye’de artık bir Kürt sorunu yoktur. Kürtler, demokrasinin temel güç ve dinamiği haline gelmiştir. Buna karşı direnen kötü yönetici sorunu vardır” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin nevruz kutlamaları kapsamında düzenlediği koşuya çeşitli yaşlardan katılan 300 kişi arasında yer alan Başkan Gültan Kışanak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balıkesir’de bugün yaptığı konuşmadaki “Hala varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu be, böyle bir şey yok” sözlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘demokratik hak ve özgürlüklerden yeterince anlamadığını’ ileri süren Kışanak şunları söyledi:

“Doğrudur. Türkiye’de artık bir Kürt sorunu yoktur. Kürtler demokrasinin temel güç ve dinamiği haline gelmiştir. Buna karşı direnen kötü yönetici sorunu vardır. Demokratik hak ve özgürlüklerden anlamayan, gerici, faşist, otoriter zihniyetler vardır. Biraz bunlarla mücadele etmek gerekir bence, işin özü budur. Kürtler, çünkü son derece demokratik yöntemlerle, temel hak ve özgürlüklerin ilerlemesi, demokrasinin yerleşmesi ve çözüm sürecinin ilerlemesi için zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar. Bu ülkede asıl sorun buna yeterince yanıt olamayan kötü yönetici sorunudur. Bu ülkede çözüm kapasitesine bence sahip olamayan, yeterince demokratik düşünemeyen, yeterince çoğulcu düşünemeyen, yeterince halkların çıkarını düşünemeyen yönetici eksikliği var. Bence asıl sorun burada.”