'Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi, internetin bozulmasına yol açabilir'

Dünyanın en önemli teknoloji firmaları, Demokrat Parti Senatörü Ron Wyden'ın düzenlediği oturumda, NSA (Ulusal Güvenik Dairesi) hakkındaki görüşlerini Kongre ile paylaştı. Google, Facebook ve Microsoft'un başını çektiği firmaların yer aldığı oturumda, yöneticiler “NSA operasyonlarının internet ekonomisine darbe vurduğunu ve Kongre'nin bu hususta bir reform yapması gerektiğini” ifade etti.

Al Jazeera’nin haberine göre, oturumda söz alan Google Başkanı Eric Schmidt, “casusluk programlarının devam etmesi halinde internetin bozulabileceğini” söyledi. Schmidt ve diğer yöneticiler, NSA operasyonları nedeniyle Avrupa ve diğer kıtalardaki ülkelerin, vatandaşlarına ait bilgileri kendi sınırları içinde tutmayı amaçlayan yasalar çıkarabileceğini belirtti.

‘İnternetteki maliyetleri ciddi ölçüde artırabilir'

Facebook'un baş hukuk danışmanı Coling Stretch, “yabancı ülkelerin bu tür kararlar alması halinde, internetteki maliyetlerin ciddi ölçüde artacağını ve internetin işleyişine engel oluşturacak teknik sorunların doğacağını” söyledi.

Microsoft'un baş hukuk danışmanı Brad Smith ise, spesifik veriler vermese de, "Avrupalı internet kullanıcılarının, ABD tarafından casusluğa maruz kalabilecekleri konusunda daha fazla endişe taşıdıklarını" ifade etti. Smith, “ABD'li firmalara karşı duyulan güvenin kaybedilmesi halinde iş dünyasındaki beklentilerin de azalacağını” ekledi.

‘Küresel gözetlemeler, ABD ekonomisine zarar veriyor’

NSA faaliyetleri hakkında açık sözlülüğüyle bilinen Senatör Ron Wyden, Palo Alto Lisesi'nin basketbol salonunda düzenlediği toplantının sonunda, teknoloji devlerinin endişelerini Kongre'ye ileteceğini belirtti. Wyden, "Bu bilgileri en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım ve internet ekonomisinin karşısında açık ve büyüyen bir tehdit olduğunu söyleyeceğim" dedi.

Senatör Wyden, “yabancı ülkelerden ABD iş sektörlerine gelen tehditlerde Washington'un hemen alarma geçtiğini, ancak küresel çaptaki gözetleme faaliyetlerinin ABD ekonomisine verdiği zararı görmezden geldiklerini” söyledi.

Brad Smith, Ortadoğu'da yaşanan terör olaylarının, son dönemde casusluk faaliyetleri hakkındaki olumsuz görüşü kesmiş olabileceğini; ancak uzun vadede, uluslararası kamuoyunun belirlediği yasaların kendi yasalarıyla çelişeceğini ifade etti.



