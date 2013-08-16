Washington Post: NSA'nın gözetleme yöntemleri anayasaya aykırı

Edward Snowden'ın sızdırdığı belgeler Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın son iki yıldır binlerce kez "mahremiyet kurallarını çiğnediği ve yasal yetkileri dışında hareket ettiğini" gösteriyor.

Washington Post gazetesi, dün internet sitesinde Snowden'ın ilettiği söylenen bazı belgeler yayımladı.

Belgelerde, Amerikalıların ve ABD'de yaşayan yabancıların telefon konuşmalarının ve elektronik postayla iletişimlerinin, NSA'nın yetkileri ve kuralları dışına çıkılarak dinlendiği ve izlendiği ortaya çıkıyor. ABD'deki gizli bir mahkemenin, daha sonra NSA tarafından uygulanan izleme yöntemlerini anayasaya aykırı bulduğu kaydedildi.

Snowden, NSA'nın telekulak faaliyetlerine ilişkin ayrıntıları geçen Haziran'da Guardian ve Washington Post gazetelerine sızdırmış, ardından ABD'den ayrılmıştı. Halen Rusya'da bulunan Snowden'a Moskova, sığınma hakkı verdi.

Washington Post gazetesinin sitesinde yayımlanan belgeler NSA'nın benimsediği yöntemleri, Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile paylaşılan bilgilerden daha ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor.

Yetki verilmeksizin izlenen ve dinlenen bireylerin sayısı belirsiz.

NSA denetçileri, 2012'nin ilk çeyreğinde yetki dışı telekulak faaliyetlerinde görülen artışı, izlenmesi gerektiği düşünülen çok sayıda Çinli bireyin Çin Yeni Yılı dolayısıyla ABD'yi ziyaret etmesiyle ilişkilendiriyor.

Ayrıca Amerikalı olmadıkları düşünülen ama daha sonra yapılan incelemelerde Amerikan vatandaşı oldukları ortaya çıkan bireyler hakkında da bilgi toplandığı belirlendi.

Bunun dışında birçok teknik hatanın uzantısı olarak yetki ötesi telekulak operasyonlarının yürütüldüğü de kaydedildi.

Örneğin 2008 yılında, bilgisayar programındaki bir hatayla, aslında başkent Washington'dan yapılan "çok sayıda telefon görüşmesi", alan kodunun 202 yerine 20 (Mısır'ın ülke kodu) olarak sisteme girmesi yüzünden, dinleme kapsamına alındı.