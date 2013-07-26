ABD Ulusal Güvenlik Kurumu dinlemeye devam edecek



ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in ülke içinde yapılan telefon görüşmelerinden bilgi toplanılmasına devam edilmesi kararına varıldı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, NSA'in ülke içindeki telefon görüşmelerini izleyebilmesine kısıtlama getirilmesini öngören tasarı, 205 kabul oyuna karşılık, 217 oyla reddedildi. NSA Başkanı Keith Alexander Temsilciler Meclisi'nde tasarıya karşı yoğun bir lobi faaliyeti yürütmüştü.

Dinleme programı, şu anda Moskova'da bulunan eski CIa çalışanı Edward Snowden'ın program hakkındaki belgeleri, İngiliz The Guardian ve Amerikan Washington Post gazeteleri ile paylaşmasının ardından ortaya çıkmıştı.

Reddedilen tasarıda, belli bir soruşturma konusu olmasalar dahi ABD'deki telefonlardan, ya da bu telefonlara yapılan tüm görüşmelerin izlenebilmesini sağlayan programa ayrılan fonun kesilmesi öngörülüyordu.

Beyaz Saray'ın lobi faaliyetine karşılık, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer'in 111'i tasarıya kabul oyu verirken, 83'ü reddetti. Cumhuriyetçi Parti'de ise, 94 üye tasarıyı kabul ederken, 134'ü reddetti.

Oylamadan önce Temsilciler Meclisi'nde sert tartışmalar yaşandı.

Demokrat Partili üye Peter Welch, 'Güvenlik konusunda gerçekten ileriye gittik' derken, diğer üyeler ABD'nin terörle mücadelesinde dinleme faaliyetinin önemli yer tuttuğunu savundu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Cumhuriyetçi Partili üye Mike Rodgers, 'Aradan geçen 12 yıl hafızalarımızı bu kadar kötüleştirdi de mi 11 Eylül'ü unuttuk' dedi.

Amerikan CBS televizyonunun yaptığı ankete göre ABD halkının yüzde 67'si hükümetin telefon görüşmesi kayıtlarını tutmasına karşı, ancak yüzde 52'si de bu kayıtların terörle mücadelede gerekli olduğunu düşünüyor.