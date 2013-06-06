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Dünya

The Guardian: Amerika Ulusal Güvenlik Dairesi, milyonlarca vatandaşın telefonunu dinliyor

The Guardian, Amerika'da Ulusal Güvenlik Dairesi'nin, gizli bir mahkeme kararı ile vatandaşları dinlediğini yazdı

06 Haziran 2013 21:17

İngiltere'nin prestijli gazetesi The Guardian, "Amerika Ulusal Güvenlik Dairesi, ülkenin en büyük telekominikasyon şirketi Verizon'ın müşterilerini, Nisan ayında verilen gizli bir mahkeme kararı sayesinde dinlediğini" iddia etti. 

Mahkeme kararının bir kopyasını elde eden The Guardian, "Kararın Verizon şirketinden, ülke içi ve ülke dışı yapılan bütün telefon aramalarının bilgilerini, günlük olarak Ulusal Güvenlik Dairesi'ne vermesini talep ettiğini" yazdı. "Milyonlarca Amerikalı vatandaşın iletişimlerinin kayıt edildiğini" yazan Guardian, "ele geçen dökümanların Barack Obama yönetiminin bu işlemi şüpheli ayırımı gözetmeden yürüttüğünü de gösterdiğini" belirtti.

Guardian, kararın 25 Nisan'da Yabancı İstihbarat Denetleme Mahkemesi tarafından onandığını, bu hareketin hükümete üç ay boyunca bilgi toplamak için sınırsız otorite verdiğini yazdı. Gazete, Amerka'nın kapsama kanununca, "yapılan çağrıların şahıs ve çağrı sayısı, çağrının yapıldığı bölge, çağrının yapıldığı zaman ve uzunluk" da, toplanan bilgiler arasında olduğunu sıralarken, Belirtilen üç aylık dönem 19 Temmuz'da biticeğini belirtti.

The Guardian, ortaya çıkardığı haberin, Amerika hükümetinin ülke içindeki casusluğunun, ne kadar genişlediği hakkındaki tartışmaları tekrar başlatacağı görüşünde. Guardian gazetesi, Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Dairesi'ne ulaşma çabalarına cevap verilmediğini, Verizon Washington sözcüsünün de yorumda bulunmadığını belirtti. Ulusal Güvenlik Dairesi Başkan George W. Bush hükümeti döneminde de, geniş çapta çağrı bilgileri toplamıştı.

The Guardian gazetesinin yayımladığı mahkeme kararını görmek için tıklayın 

Çeviri: Varsan Çekiç

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