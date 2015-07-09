Notre Dame De Sion'un işten çıkardığı Melike Koçak'ın öğrencileri: Dönsün öğretmenimiz!

Notre Dame De Sion Lisesi’nde Tavuskuşu adlı fanzini çıkaran öğrenciler, okul yönetiminin dergide yayımlanan bazı ifadeler gerekçe gösterilerek edebiyat öğretmeni Melike Koçak’ın işine son vermemesi için Twitter üzerinden açıklama yayınladı.

Öğrenciler, Twitter üzerinden yayınladıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz Tavuskuşu Fanzin’de yazıyoruz. Bir öğretmenin işten çıkarılmasına sebep olmuşuz. Asıllı mıdır, asılsız mıdır? Sorun nedir, çözelim, konuşalım, tartışalım ama dönsün öğretmenimiz okula. Çok dil döktük, sadece biz değil fakat fanzinle bağlantısı olmayan öğrenciler, veliler… Hep beraber lütfen dedik, çözebiliriz sorun ne ise, dönsün öğretmenimiz… Mailler, telefonlar, görüşmeler… “

BirGün'de yer alan habere göre, okul yönetiminden cevap alamayan öğrenciler, Koçak’ın işine dönmesi çağrısında bulunarak “Tek dileğimiz Melike Koçak’ın Notre Dame De Sion’da Madak’ıyla, Neruda’sıyla, Ergülen’iyle öğretmenliğe devam etmesi” ifadelerini kullandı.

'Sansürsüz yazılar derlemeye çalıştık'

Kadına cinayetleri için hazırladıkları özel sayıda “penis” ve “vajina” gibi kelimeler kullanılması nedeniyle Koçak’ın okuldan çıkarıldığı iddialarını yönetime sorduklarını belirten öğrenciler, fanzini çıkaran öğrenciler, basına da Koçak’ın işten çıkarılmasının gerekçesi olarak yansıyan “penis” ve “vajina” kelimelerinin neden özellikle kullanıldığına da açıklık getirdi.

Çıkarılan sayının kadın cinayetlerine adandığını vurgulayan öğrenciler, kadın distopyası konusunu ele alarak sansürsüz yazılar derlemeye çalıştıklarını vurguladı.

'Öğretmenimiz haksız yere suçlandı'

"Tecavüz kelimesi irrite etmiyorsa, biz tecavüzü rahatsız eden kelimelerle anlatalım" diyen öğrenciler, sayıyı hazırladıktan sonra da öğretmenlere kendilerinin verdiklerini anlattı. Öğrenciler ayrıca fanzinin editörü olmadığını, Koçak’ın haksız yere böyle suçlandığını söyledi.

Melike Koçak da fanzine dahil olmadığını söylemiş, ancak öğrencilerin bu yöndeki çalışmalarını desteklediğinin de altını çizmişti. Okulda egemen olan bakış açısını da eleştiren Koçak, “Okul yönetiminin beklentisi 12 Eylül’ün istediği türden bir öğretmen olmak. Ancak ‘yasak’, ‘ayıp’ ve ‘günah’ gibi kavramları öğrencilere öğreterek onların yayınlarını sansürlemelerine neden olacak bir eğitimi kabul etmem. Bu onların kavramsal zihinlerinin özgürleşmesine engel olacak. Çocuklara bunları öğretecek bir eğitimci değilim” demişti.

Nar Kadın Dayanışması'dan dayanışma çağrısı

Nar Kadın Dayanışması da edebiyat öğretmeni Melike Koçak ve Tavuskuşu Fanzin için dayanışma çağrısında bulundu. "Patlıcan Kızartması" adlı blog sitesinden yapılan açıklamada, erkek şiddeti, iktidar söylem ve politikalarına karşı feminist dizeler paylaşılması çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklamanın bir bölümü şöyle:

Toplumsal cinsiyet, feminizm ve beden politikaları ile ilgilenmemizin düzeyini ayarlayamayan bizler -ki bize ayar vermek için her gün erkek şiddetinin, iktidar söylem ve politikalarının seferberliğine rağmen- #ayarsızfeministdizeler yazıyoruz.

Haydi ister alıntılayalım ister yazalım ister birbirimizin dizesine dize ekleyelim… #ayarsızfeministdizeleri buluşturalım, çoğaltalım, ağızlarını her açışlarında, her adımlarında bize ayar vermeye çalışanlara karşı dizelerimizi paylaşalım.

#MelikeKoçakYalnızDeğildir