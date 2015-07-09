Notre Dame De Sion, 17 yıllık öğretmenini 'dozajı kaçırdığı' için kovmuş!

Fransız Lisesi Notre Dame De Sion yetkilileri, edebiyat öğretmeni Melike Koçak'ın Tavuskuşu adlı öğrenci fanzininde yer alan yazılar nedeniyle işine son verildiğini doğruladı. Yazıların uygun olmadığının kendisine bildirildiğini ve okul yönetiminden habersiz bir şekilde fanzinin öğrencilere dağıtıldığını iddia eden okul yönetimi, "Öğretmenin 31 Ağustos'ta bitecek kontratının yenilenmeyeceği 2 ay önceden kendisine söylenmiş... Kadına şiddet gibi bir konuda öğrenciyi hassaslaştırmak önemli ama bunu çok dikkatli yapmak lazım, burada dozaj kaçmış" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre; Özgecan Aslan'ın katledilmesinin ardından bir grup öğrenci, katledilen kadınların ağzından yazdıkları mektupları ve çizimleri kimi kendi ismiyle kimi rumuz kullanarak yayınladı. İddiaya göre, bir grup öğrencinin okuldan bağımsız ve okulun adını anmadan, maddi-manevi kendi çabalarıyla hazırlayıp çıkardıkları, hiçbir öğretmenin dahil olmadığı fanzindeki yazılardan dolayı 17 yıllık edebiyat öğretmeni Melike Koçak sorumlu tutuldu. 5 yıldır Notre Dame De Sion’da çalışan Koçak’ın işine öğrencilerini bu yazıları kaleme alma konusunda yönlendirdiği iddiasıyla son verildi.

İddiaya göre fanzinde yer alan yazılarda bulunan şu satırlar okul yönetimi tarafından sakıncalı bulundu:

“Tasavvur tek bir parmakla / Birkaç damla / Birkaç dakika inleme / Birkaç nefes / Sistemi, / Düzenli nefesleri, / Tabuları / Kızlığı / Bozuyoruz namus odasında…”

“Kadınlığın yasaklandığı bir ülkede, kocaman penisleriyle, kocaman penis şekilli binalarda çalışan, kocaman evlerin, perdesiz pencerelerinde kalın sigaralar içen erkekler vardı. Kadın akılları, kadın başları yasaktı. Ayıp yataktaydı, kadına benzetilen canlılar yataklarda çarşaf olmaya mahkûmdu.”

Notre Dame De Sion yetkilileri, Melike Koçak'ın dergi projesini okul yönetimine sunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Melike Koçak, mart ayında 'öğrencilere böyle bir dergi çıkarmak istiyoruz' diye yönetime dilekçe verdi. Yönetim 'olur ama önce içeriğine bakalım' dedi. İçerik incelendikten sonra bir okul için uygun olmadığı Koçak'a bildirildi. Birkaç ay sonra Haziran'da çalışma biraz daha genişletilerek, daha keskinleştirilerek yapılmış. Okul yönetiminden habersiz bir şekilde öğrencilere dağıtıldığı görülünce de öğretmenin 31 Ağustos'ta bitecek kontratının yenilenmeyeceği 2 ay önceden kendisine söylenmiş. Okulun politikası, öğrencilere objektif biçimde bütün bilgileri vermek ve kendi bakış açılarının oluşmasını sağlamaktır. Kadına şiddet gibi bir konuda öğrenciyi hassaslaştırmak önemli ama bunu çok dikkatli yapmak lazım, burada dozaj kaçmış."