Notre Dame De Sion'un 'feminizm, penis, vajina' sansürü; 17 yıllık öğretmeni işten attılar!

Notre Dame De Sion Lisesi’nde çalışan 17 yıllık sözleşmeli edebiyat öğretmeni Melike Koçak öğrencilerin çıkardığı fanzinde yer alan ‘penis’ ve ‘vajina’ kelimeleri nedeniyle işinden oldu. Notre Dame De Sion’da okuyan öğrenciler kendi imkanlarıyla okulun adını kullanmadan çıkardıkları Tavuskuşu adlı fanzinin mayıs sayısında kadın cinayetleri ve bununla ilgili şiirlere yer verdi. Öğretmen Koçak öğrencileri yönlendirdiği gerekçesiyle kovuldu.

Öğretmenin "kabahati" kendisine "öğrencilerinin toplumsal cinsiyet, beden politikaları ve feminizmle ilgilenmelerinin düzeyini ayarlayamaması, kontrol etmemesi, bu konuda öğrencilerini uyarmak yerine gelişmelerine, eleştirel bakmalarına vesile olması" diye anlatıldı.

Radikal'den Aslı Tohumcu'nun fanzinin kadın cinayetlerine ayrılmış Mayıs 2015 sayısında yer alan şiirde geçen ifadeler şöyle: “Tasavvur tek bir parmakla / Birkaç damla / Birkaç dakika inleme / Birkaç nefes / Sistemi, / Düzenli nefesleri, / Tabuları / Kızlığı / Bozuyoruz namus odasında..” Galiba mastürbasyona dair bir şiirin ilk kıtası.

Fanzinde ayıca “Kadınlığın yasaklandığı bir ülkede, kocaman penisleriyle, kocaman penis şekilli binalarda çalışan, kocaman evlerin, perdesiz pencerelerinde kalın sigaralar içen erkekler vardı. Kadın akılları, kadın başları yasaktı. Ayıp yataktaydı, kadına benzetilen canlılar yataklarda çarşaf olmaya mahkumdu” ifadeleri yer aldı.

Notre Dame De Sion’un okuyan, yazan bir grup öğrencisinin okuldan bağımsız ve okulun adını anmadan, maddi-manevi kendi çabalarıyla hazırlayıp çıkardıkları, başta Melike Koçak olmak üzere, aslında hiçbir öğretmenin dahil olmadığı, emeğinin geçmediği bir fanzin.

Özge Can Aslan'ın katledilmesinin ardından bir grup öğrencinin, katledilen kadınların ağzından yazdıkları mektupları okul basmama eğilimi gösterince, öğrencilerin kimi kendi ismiyle kimi rumuz kullanarak çizim ve yazılarını Tavuskuşu adlı fanzinde yayımlamaya karar verdi.

'Öğrencilerin yayınlarını sansürleyecek bir eğitimi kabul etmem'

BirGün'den Serbay Mansuroğlu'na açıklamalarda bulunan Melike Koçak, “Dahlim olmayan ancak kesinlikle savunduğum bir fanzin nedeniyle işimden oldum. Okul yönetiminin beklentisi 12 Eylül’ün istediği türden bir öğretmen olmak. Ancak ‘yasak’, ‘ayıp’ ve ‘günah’ gibi kavramları öğrencilere öğreterek onların yayınlarını sansürlemelerine neden olacak bir eğitimi kabul etmem. Bu onların kavramsal zihinlerinin özgürleşmesine engel olacak. Çocuklara bunları öğretecek bir eğitimci değilim” dedi. Koçak, pedagojik sıkıntının yanında, gelecek yıl mart, nisan aylarında başlayacak sözleşme dönemine kadar işsiz kalmasının da kendisi için oluşturacağı probleme dikkat çekti.

29 Haziran günü Melike Koçak’a sözleşmesinin yeni dönemde yenilenmeyeceği tebliğ edildi. Koçak, tebligatı alır almaz Fransız ve Türk müdür yardımcılarıyla görüştü. Ancak sonuç değişmedi.