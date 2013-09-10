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Dünya

Norveç'te muhafazakârlar liderliği ele geçirdi

Norveç'te yapılan seçimlerde 2005'ten beri iktidarı koruyan İşçi Partisi yenilgiye uğradı. Muhafazakârlar, 23 yıllık bir aradan sonra yeniden hükümeti kurma hakkı kazandı

10 Eylül 2013 21:30

Başbakan Jens Stoltenberg'in merkez-sol ittîfakı ise 72'de kaldı. Yenilgiyi kabul eden Stoltenberg'in Norveç'teki uygulama doğrultusunda 14 Ekim'de istifasını sunması bekleniyor.

Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, Erna Solberg, sonuçların belli olmasının ardından başkent Oslo'da taraftarlarına seslendi, “tarihi bir zafer kazanıldığını” açıkladı.

Hesaplamalara göre, 29 sandalye kazanan sağ popülist İlerleme Partisi'ne de koalisyon ortakları arasında yer alma imkânı doğdu. Parti lideri Siv Jensen, “görüşmelerin çetin geçeceğini” söyledi.

Siyasi gözlemciler Erna Solberg'in göçmen karşıtı tavrıyla bilinen İlerleme Partisi'nin desteğinde hükümeti kurmasını bekliyor. Sağ cenahta yer alan Hrıstiyan Demokrat Parti (KrF) ve Liberaller'in (Venstre) İlerleme Partisi'ne mesafeli yaklaşımlarından ötürü koalisyonda yer almayacakları, hükümete yasama faaliyetlerinde destek vermekle yetinecekleri tahmin ediliyor.

 

'Solcular' neden kaybetti?

 

Gözlemciler, iki dönem üst üste hükümeti kuran İşçi Partisi'ni “iktidar yorgunu” olarak tanımlıyor. Partinin seçmen nezdinde gözden düşmesinin nedenleri arasında ekonomik gerekçelerin yanı sıra siyasi faktörler de sıralanıyor.
Aşırı sağcı Anders Behring Breivik, 2011 Temmuz'unda 77 kişiyi öldürmüştü. Yetkili kurumların Breivik'in eylemini önceden haber alamamış olmaları, İşçi Partisi iktidarının aczi olarak algılanıyor. Anders Behring Breivik, 2006 yılına kadar İlerleme Partisi'nin aktif üyeleri arasındaydı.

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