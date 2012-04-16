Norveç katliamcısı manifestosu okunurken ağladı

Norveç'te geçtiğimiz yıl 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in yargılanmasına başlandı. Hayat görüşünü ve saldırıları düzenleme nedenini anlattığı filmi mahkemede izleyen aşırı sağcı Breivik, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hayat görüşünü ve saldırıları düzenleme nedenini anlattığı filmi mahkemede izleyen Breivik, gözyaşlarına hakim olmadı.

'Yaptığım nefsi müdafaaydı'

Mahkemede suçlamaların okunmasının ardından Breivik ''Yaptıklarımı kabul ediyorum, ancak suç işlediğimi düşünmüyorum yaptığım nefsi müdafaaydı'' dedi.

Breivik ayrıca davanın yargıçlarından Arntzen'in yetkisini de tanımadığını çünkü kadının eski Başbakan ve İşçi Partisi lideri Gro Harlem Brundtland'ın kız kardeşi ile arkadaş olduğunu söyledi. Breivik'in itirazları yargıçlar tarafından kayda geçirildi ancak savunma avukati itirazların resmi olmadığını ileri sürdü.

Breivik'in yargı sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığı belirlenmeye çalışılacak. Sonuç olarak Breivik, ya hapis cezasına çarptırılacak ya da bir akıl hastanesine gönderilecek. Medyanın büyük ilgi gösterdiği dava nedeniyle Oslo'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Davanın yaklaşık 10 hafta sürmesi bekleniyor. 33 yaşındaki Breivik terörizmle suçlanıyor. Breivik, hapis cezasına çarptırılması halinde 21 yıl demir parmaklıklar arkasında kalacak.

'Dava medya sirkine dönüşebilir'

Breivik'in gerçekleştirdiği kanlı saldırılarda ölenlerin yakınları da bugün mahkeme önüne geldi ve gazetecilere açıklamalar yaptı. Ütoya adasında bulunan iki çocuklarından birini Breivik’in kurşunlarına kurban veren Norveçli Linaker ailesi, mahkemenin bir "medya sirki"ne dönüşmesinden endişeli.

'İslam'a karşı savaş' çağrısı

Avrupa’da İslam’a karşı savaş çağrısında bulunan Breivik, saldırıları kendisinin düzenlediğini itiraf etmiş, ancak bunun bir suç olmadığını savunmuştu. Breivik, 22 Temmuz günü önce Oslo’da düzenlediği bombalı saldırıda sekiz kişiyi öldürmüş; ardından Ütoya adasında iktidardaki İşçi Partisi’nin gençlik kampını basarak 69 kişiyi katletmişti.