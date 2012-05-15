Norveç katliamcısı duruşmadayken o kendini yaktı

Norveç'te 77 kişinin katili Anders Behring Breivik'in yargılandığı mahkeme binası önünde bir kişi kendini yaktı. Norveç polisi, 50 yaşında ve İsveççe konuşan protestocunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Norveç polisi, 50 yaşlarında olan göstericinin niçin böyle bir eyleme giriştiği henüz bilmediklerini belirtti. Üzerine yanıcı, sıvı bir madde dökerek yakan göstericinin İsveççe, "Beni öldürün!, Beni öldürün!" diye bağırdığı iddia edildi.

Mahkeme salonuna girmeye çalışırken engellenen ve daha sonra kendini yakan eylemcinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Breivik'in Norveç'in başkenti Oslo'da yargılandığı davada son olarak, ölenlerin yakınlarından biri Breivik'e ayakkabı fırlatmıştı. Ayakkabı fırlatan kişi, Breivik'e "Sen bir katilsin, cehenneme git" şeklinde bağırmıştı.

İfadeleri tepkisiz dinliyor

Duruşmaya, katliamdan sağ kurtulanların ifadelerinin dinlenmesiyle devam ediliyor. Genellikle koyu renk takım elbiseyle duruşmalara katılan Breivik ise kurban yakınlarının verdiği ifadeleri tepki vermeden dinliyor.

Breivik geçen ay daha fazla insan öldürmediği için üzgün olduğunu söylemiş ve pişmanlık belirtisi göstermemişti. Mahkeme Breivik'in akli dengesinin yerinde olup olmadığına karar vermek zorunda.

Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi öldüren Breivik'in yargılanmasına 16 Nisan'da başlanmıştı. Breivik suçlu bulunması halinde 21 yıl hapis cezasına çarptırılıcak.