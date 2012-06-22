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Dünya

Savcılar 'Norveç katili' Breivik'in akıl hastanesine kaldırılmasını talep etti

Anders Behrin Breivik'in yargılandığı davada sona yaklaşıldı

22 Haziran 2012 15:57

Norveç'te geçtiğimiz yıl temmuz ayında 77 kişiyi öldüren aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in yargılandığı davada sona yaklaşıldı. Savcılar, Breivik'in cezai ehliyeti olmadığı için akıl hastanesine sevkedilmesini istedi.

Norveç'te geçtiğimiz yıl temmuz ayında 77 kişiyi katleden aşırı sağcı Anders Behrin Breivik'in yargılandığı davada sona yaklaşıldı. Norveçli savcılar, mahkemeden Breivik'in akıl sağlığının yerinde olmadığını ilan etmesin talep etti.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Bölge Mahkemesi'nde 19 Nisan'dan bu yana görülen duruşmada, savcı dava ile ilgili mütalaasını verdi. Savcı, Oslo'daki hükümet binası önünde ve İşçi Partisi'nin gençlik kolları üyelerinin bulunduğu Utöya Adası'nda gerçekleştirdiği saldırılarda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ın ceza ehliyetinin bulunmadığını belirtti. Savcı, bu nedenle Breivik'in zorunlu olarak psikolojik tedavi için bir yerde gözlem altında tutulması gerektiğini bildirdi.

Mahkemenin savcıların talebini kabul etmesi halinde Breivik, süresiz tedaviye alınacak ve 3 yılda bir akıl sağlığı yeniden gözden geçirilecek. Mahkemede görüş bildiren piskiyatristler iki ayrı sonuca varmıştı. Piskiyatristlerin bir bölümü, aşırı ırkçı Breivik'in piskoz paranoyak şizofrenik olduğuna hükmetmiş, diğerleriyse akıl sağlının yerinde olduğu kanatine ulaşmıştı.


Nihai karar 24 Ağustos'ta


Mahkemenin davayla ilgili nihai kararını 24 Ağustos'ta vermesi bekleniyor. Breivik, daha önce akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek hastaneye gönderilirse karara itiraz edeceğini söylemişti.


21 yıl ceza alabilir


Mahkeme savcının talep ettiği gibi tedavi görüşünü kabul edilmezse Breivik'e 21 yıl hapis cezası verebileceği belirtildi.

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