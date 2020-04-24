"Normalleşme süreci 3’er aylık dönemler halinde 4 aşama olarak planlanıyor"

Korona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayısındaki yükselişin durması “zirve noktasına gelindi” yorumlarına neden olurken normalleşme tartışmaları da başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından bakanlıklara gönderildiği belirtilen yazıda normalleşme sürecine dair görüş talep edildiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, 3’er aylık dönemler halinde 4 aşama olarak planlanan normalleşme sürecini vaka sayısı belirleyecek.

TTB’nin Covid-19 İzleme Grubu’ndan yapılan değerlendirmelerde salgının 20-27 Nisan haftasında tepe noktasına gelebileceği yönündeydi. Kurul’da 27 Nisan’ın vaka ve ölüm sayısında plato başlangıcı olabileceği, bu sürecin 15 Mayıs’a kadar devam edip ardından düşüşe geçebileceği konuşuldu. Son gelen veriler üzerinden yapılan değerlendirmede de vaka ve ölüm sayısındaki yatay seyrin olumsuz bir gelişme olmazsa 15 Mayıs değil, 10 Mayıs’ta düşüş eğilimine gireceği yorumları yapıldı.

bakanlık normalleşme için çalışıyor

Ancak vaka ve ölüm sayısındaki düşüş alınan tedbirlerin hemen kalkacağı anlamına gelmiyor. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, pozitif vaka sayısı sıfırlansa dahi aşı bulunana kadar tehlike süreceği için tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığından tüm Bakanlıklara da bir yazı gönderildi. Edinilen bilgiye göre yazıda normalleşme sürecine dair Bakanlıklardan görüş talep edildi. 3’er aylık dönemler halinde 4 aşama olarak planlanan normalleşme sürecini vaka sayısı belirleyecek. Örneğin ilk aşamada restoran ve kafelerin belli saatlerde açılmasına izin verilirken, daha sonra saat sınırı kalksa da sosyal mesafe kuralları uygulanmaya devam edilecek.

Tedbirler kademeli olarak tersten kaldırılacak

Normalleşme sürecinde alınan tedbirlerin bu kez kademeli olarak tersten kaldırılması bekleniyor. Bu durumda son gelen tedbirler ilk olarak kalkacak. Önce sokağa çıkma yasakları bitecek, ardından 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı, daha sonra da 65 yaş üstüne getirilen yasak kalkacak. Bu süreçte restoran-kafe, mağaza ve kuaför gibi birçok işletmenin sınırlamalarla açılması bekleniyor. En son ise maçların seyircili oynanması ve kongre gibi toplantılara izin çıkabileceği ifade ediliyor.