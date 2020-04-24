"Normalleşme süreci 3’er aylık dönemler halinde 4 aşama olarak planlanıyor"

Korona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayısındaki yükselişin durması “zirve noktasına gelindi” yorumlarına neden olurken normalleşme tartışmaları da başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından bakanlıklara gönderildiği belirtilen yazıda normalleşme sürecine dair görüş talep edildiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, 3’er aylık dönemler halinde 4 aşama olarak planlanan normalleşme sürecini vaka sayısı belirleyecek.
TTB’nin Covid-19 İzleme Grubu’ndan yapılan değerlendirmelerde salgının 20-27 Nisan haftasında tepe noktasına gelebileceği yönündeydi. Kurul’da 27 Nisan’ın vaka ve ölüm sayısında plato başlangıcı olabileceği, bu sürecin 15 Mayıs’a kadar devam edip ardından düşüşe geçebileceği konuşuldu. Son gelen veriler üzerinden yapılan değerlendirmede de vaka ve ölüm sayısındaki yatay seyrin olumsuz bir gelişme olmazsa 15 Mayıs değil, 10 Mayıs’ta düşüş eğilimine gireceği yorumları yapıldı.
bakanlık normalleşme için çalışıyor
Ancak vaka ve ölüm sayısındaki düşüş alınan tedbirlerin hemen kalkacağı anlamına gelmiyor. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, pozitif vaka sayısı sıfırlansa dahi aşı bulunana kadar tehlike süreceği için tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığından tüm Bakanlıklara da bir yazı gönderildi. Edinilen bilgiye göre yazıda normalleşme sürecine dair Bakanlıklardan görüş talep edildi. 3’er aylık dönemler halinde 4 aşama olarak planlanan normalleşme sürecini vaka sayısı belirleyecek. Örneğin ilk aşamada restoran ve kafelerin belli saatlerde açılmasına izin verilirken, daha sonra saat sınırı kalksa da sosyal mesafe kuralları uygulanmaya devam edilecek.
Tedbirler kademeli olarak tersten kaldırılacak
Normalleşme sürecinde alınan tedbirlerin bu kez kademeli olarak tersten kaldırılması bekleniyor. Bu durumda son gelen tedbirler ilk olarak kalkacak. Önce sokağa çıkma yasakları bitecek, ardından 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı, daha sonra da 65 yaş üstüne getirilen yasak kalkacak. Bu süreçte restoran-kafe, mağaza ve kuaför gibi birçok işletmenin sınırlamalarla açılması bekleniyor. En son ise maçların seyircili oynanması ve kongre gibi toplantılara izin çıkabileceği ifade ediliyor.
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Koronavirüs salgınında ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan bu yana yaklaşık bir buçuk ay geçti. Bugüne kadar 791 bin 906 test yapıldı, 101 bin 790 vaka tespit edildi, 2 bin 491 can kaybı yaşandı. Vaka ve ölüm sayısı bu haftaya kadar sürekli artış gösterirken, son iki gün gelen verilerde aşağı yönlü eğilim “plato başlangıcı olabilir” üzerinden “ihtiyatlı bir iyimserlik” havasını beraberinde getirdi. Yükseliş eğrisinin durması olumlu yorumlanırken, bu tablonun devam etmesi durumunda mayıs ayı başında görünür bir düşüş beklentisi dile getirilirken olumsuz bir yeni gelişme yaşanmazsa kademeli bir normalleşme için de planlar yapılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgınla ilgili açıklamasında, “Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır” demişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da temkinli bir açıklama yaptı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kademeli bir şekilde normalleşmemiz kurallara uyarak hareket etmemiz sayesinde olacaktır. Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır” demişti.
Bakan Koca, “Bazı illerimizin yer yer daha riskli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı illerimizle ilgili farklı uygulamalar içinde olabiliriz” diyerek normalleşmenin kentten kente farklılık göstereceğinin de işaretini vermişti.