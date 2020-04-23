Erdoğan, normalleşme sürecinin nasıl olacağını anlattı, üç sektöre işaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını anlattı. Buna göre bir yandan Koronavirüsle mücadele sürerken kademe kademe rahatlama il il ve meslek gruplarına göre planlanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün video konferans yöntemiyle düzenlenen AKP MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan, virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirterek, herkesin tedbirlere uymaya devam ettiği takdirde rahatlamanın olacağını söyledi. Erdoğan, “Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Erdoğan, tarımın önemini vurgulayarak, kurmaylarına “Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın” talimatı verdi.

Mayıs ayında 3 gün yasak tartışılıyor

Toplantıda ramazan ayında uyulması gereken tedbirlerin önemi vurgulanırken, 1, 2 ve 3 Mayıs’ta da aynı şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi. Bayrama kadar tedbirlerin sıkı tutulacağı ve bayram sonrasında rahatlamaya geçileceği belirtildi.

Erdoğan yeni açılan hastanelerin önemini dile getirirken de “İnşaatı bitirilmeyen ve faaliyete geçmeyen şehir hastanelerini bir an önce bitirin” talimatı verdi. Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü’nün de önümüzdeki günlerde Türkiye ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağını söyledi.