'Noel Baba'nın çantasından kumar ve alkol çıkıyor' protestosu

Anadolu Gençlik Derneği, Noel Baba'yı "çantasından uyuşturucu, kumar ve alkol gibi kötü alışkanlıkların çıktığını" savunarak protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, yılbaşı kutlamalarını eleştiren basın açıklamasını şişirilmiş Noel Baba balonuyla yaptı. Noel Baba’nın çantasından uyuşturucu, kumar ve alkol gibi kötü alışkanlıkların çıktığını öne süren eylemciler, müslümanların yılbaşı kutlaması yapmaması gerektiğini söylediler.

“Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Üyeleri” olarak eylem yapan üniversite öğrencileri, bugün 13.00 sıralarında Beyazıt Meydanı’nda toplandı. Üzerinde, “Ahlak ve maneviyat tahribatına hayır. Edeb ya hu” cümlesi ve “Her kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o; onlardandır” hadisinin yazılı olduğu pankartları açan öğrenciler sık sık tekbir getirdi.

Ellerinde Noel Baba’nın havayla şişirilmiş bir maketini taşıyan yaklaşık 50 kişi, “İslam ümmeti kabul etmez zilleti”, “Müslüman uyuma inancına sahip çık” sloganları attı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından topluluk adına Muhammet Acar bir açıklama yaptı.

'Ahlaki depreme yol açıyor'

Yılbaşı kutlamalarının toplumda ahlaki bir depreme yol açtığını savunan Acar, “Noel Baba insanlara şirin görünerek birçok kötülüğün kapısını aralamaktadır. İnsanlar, Noel motifleri arasında içki, uyuşturucu, fuhuş batağına dalmaktadırlar” dedi.

Devletin ‘Milli Piyango’ adı altında milyonları harama yönlendirdiğini iddia eden Muhammet Acar, yılbaşında kaçak ağaç kesimini önlemek için bedava çam dağıtılacağını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu da eleştirdi.

Açıklama sırasında Noel Baba’nın çantasından uyuşturucu, alkol ve kumarı anlatan, şişeler, enjektörler ve yazılar çıkarılarak, balonun önüne konuldu. Müslümanların yılbaşı kutlaması yapmaması gerektiğini savunan Muhammet Acar, açıklamasını Mehmet Talu’nun durumu eleştiren şiiriyle sonlandırdı. (DHA)