Yeni yılın sembollerinden biri olan ve Noel gecesi çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi kişi Noel Baba, Özbekistan, Venezuella, Kuzey Kore ve Suudi Arabistan’da yasak bir figür. Bu ülkelerde Noel Baba'ya mektup yazmak bile yasak.

İşte ülkelerin Noel Baba'yı yasaklama sebepleri:

29 Milyon nüfusa sahip Özbekistan'da Devlet Başkanı İslam Kerimov, Noel Baba’nın yerli versiyonu Ded Moroz’un Özbek televizyonlarında gösterilmesini yasakladı. 2005’te yeni yılın okullarda kutlanmasını da yasaklayan Kerimov, Noel Baba’yı Batılı bir figür olarak görüyor.

24 milyon nüfuslu ateist Kuzey Kore'nin yasasında devletin dini özgürlükleri garanti altına aldığı ifade edilse de Batı tarzı yeni yıl kutlamalarına da izin vermiyor. Bunun nedeni Hıristiyanlığı yaymaya çalışmakla suçladığı Güney Kore’nin kendi vatandaşlarını Hıristiyan yapacağı endişesi.

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Noel Baba’yı kapitalist kültürün bir parçası olarak görüyor. Chavez, Noel Baba gibi yılbaşı ağaçlarının da evlerde ve sokaklarda süsleme amacıyla kullanılmasını istemiyor. Chavez, halkın yeni yılı 29 milyon nüfuslu Venezuela’ya özgü geleneksel süslemeler ve kıyafetlerle kutlamalarını istiyor.

İslam dininin doğduğu Suudi Arabistan'da Müslümanlık dışındaki dini bayramların kutlanmasına müsaade edilmiyor. 28 milyon nüfusu olan Suudi Arabistan, Noel Baba kıyafetiyle gezilmesine de aynı gerekçeyle izin vermiyor. Ancak, büyükelçiliklerdeki yeni yıl kutlamalarına müsamaha gösterildiği söyleniyor. (HaberTürk)