T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmaris Müftüsü: Hediyeyi Noel Baba değil, Allah verir!

Marmaris ilçe müftüsü Ersöz: Teşekkür edilecekse Allah’a edilmelidir, Noel Baba bu kadar iyilikler yapabilecek birisi değildir

26 Aralık 2012 22:20

Marmaris ilçe müftüsü Hasan Ersöz, çam süslemenin İslam dinine göre haram olduğunu belirterek “Yılbaşında çocuklara hediye verilebilir. Ancak hediyeyi Noel Baba değil, Allah verir. Dünyanın her yerine Noel Baba nasıl yetişecektir? Noel Baba’nın bunu yapması imkânsızdır” diye konuştu.

Mehmet Emin Berber'in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Ersöz, bir zamanlar Anadolu topraklarında yaşadığına inanılan Noel Baba’nın bir papaz olduğunu ve herkese hediye dağıtacak kadar gücünün olmadığını söyleyerek “Çocukları anne babaya hediye olarak veren Allah’tır.

Teşekkür edilecekse Allah’a edilmelidir. Noel Baba bu kadar iyilikler yapabilecek birisi değildir. Noel Baba her eve yetişebilecek birisi de değildir” dedi. Ersöz, yılbaşı kutlamanın haram olmadığını, ancak yapılması her zaman günah olan şeylerin yılbaşında helal duruma gelmeyeceğini de söyledi.

ETİKETLER

marmarismüftünoel babaislamharamyılbaşıgünahhediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24