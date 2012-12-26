Marmaris Müftüsü: Hediyeyi Noel Baba değil, Allah verir!

Marmaris ilçe müftüsü Hasan Ersöz, çam süslemenin İslam dinine göre haram olduğunu belirterek “Yılbaşında çocuklara hediye verilebilir. Ancak hediyeyi Noel Baba değil, Allah verir. Dünyanın her yerine Noel Baba nasıl yetişecektir? Noel Baba’nın bunu yapması imkânsızdır” diye konuştu.

Mehmet Emin Berber'in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Ersöz, bir zamanlar Anadolu topraklarında yaşadığına inanılan Noel Baba’nın bir papaz olduğunu ve herkese hediye dağıtacak kadar gücünün olmadığını söyleyerek “Çocukları anne babaya hediye olarak veren Allah’tır.

Teşekkür edilecekse Allah’a edilmelidir. Noel Baba bu kadar iyilikler yapabilecek birisi değildir. Noel Baba her eve yetişebilecek birisi de değildir” dedi. Ersöz, yılbaşı kutlamanın haram olmadığını, ancak yapılması her zaman günah olan şeylerin yılbaşında helal duruma gelmeyeceğini de söyledi.