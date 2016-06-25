Nöbetçi genel yayın yönetmenlerinin tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi!

Özgür Gündem'de 'nöbetçi genel yayın yönetmenliği' yaptıkları için tutuklanan isimler hakkında yapılan 'tutukluluğa itiraz' reddedildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Özgür Gündem'de ‘nöbetçi genel yayın yönetmenliği' yaptıkları için tutuklanan, ardından da haklarında 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Aziz Nesin ve Erol Önderoğlu'nun tutuklanmasına avukatlarının yaptığı itiraz, nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi.