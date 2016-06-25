T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nöbetçi genel yayın yönetmenlerinin tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi!

Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu'nun 14 yıla kadar hapsi istenmişti

25 Haziran 2016 01:07

Özgür Gündem'de 'nöbetçi genel yayın yönetmenliği' yaptıkları için tutuklanan isimler hakkında yapılan 'tutukluluğa itiraz' reddedildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Özgür Gündem'de ‘nöbetçi genel yayın yönetmenliği' yaptıkları için tutuklanan, ardından da haklarında 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Aziz Nesin ve Erol Önderoğlu'nun tutuklanmasına avukatlarının yaptığı itiraz, nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi.

 

 

ETİKETLER

Özgür GündemŞebnem Korur FincancıErol ÖnderoğluAhmet Nesintutuklulukitirazreddedildi

İlgili Haberler

"Tutuklanan nöbetçi genel yayın yönetmenleri dünyada ses getirecek isimler, Erdoğan kaosu derinleştirecek"

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin dün tutuklanmıştı

108 gazeteciden Özgür Gündem'e: Nöbetçi genel yayın yönetmenliğini devralmaya hazırız

Özgür Gündem'in 3 nöbetçi genel yayın yönetmeni dün tutuklandı

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Özgür Gündem'in tutuklanan nöbetçi yayın yönetmenleri için imza kampanyası

"Özgür Gündem, terörle mücadele yasasının kurbanı"

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den tutuklanan nöbetçi yayın yönetmenleri için Metris önünde eylem

Şebnem Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin terör örgütü propagandası suçlamasıyla 20 Haziran'da tutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24